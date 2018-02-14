AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Burdur Devlet Hastanesinde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ferunda Demir ve doktorlarından çalışmaları ve hastalar hakkında bilgiler alan Başkan Mengi, hastalarla tek tek görüşerek, sağlık durumları hakkında bilgiler aldı.Ziyaretler hakkında konuşan Başkan Mengi; “AK Partimiz iktidarında sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Bu büyük yatırımlarımızdan bir tanesi de Burdur’umuza yapılacak. AK Parti İktidarı Sağlıkta devrim niteliğinde reformlara imza atıyor. Allah’ın izni ile Burdur’umuza kazandıracağımız yeni hastanemiz ile birlikte Sağlık alanında yapılan yeniliklerden de faydalanmaya başlayacağız. Yeni hastanemiz tamamen konforlu otel formatında olacak. AK Partimiz yapacağı bu yatırımla farkını bir kez daha ortaya koyacaktır.” dedi