BURDUR - AK Parti Genel Merkezince Burdur'un Bucak ve Kemer ilçe başkanlıklarına atama yapıldığı bildirildi.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, yaptığı yazılı açıklamada, koordinatör Ahmet Yıldız'ın Burdur'a gelerek teşkilat üyeleriyle görüşmeler yaptığını ifade etti.

Bu görüşmeler neticesinde AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Akdeniz Bölgesi'nden Sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel'le istişareler yapıldığını kaydeden Mengi, partisinin Bucak İlçe Başkanlığına Mustafa Oğuz, Kemer İlçe Başkanlığına ise Mustafa Aktürk'ün getirildiğini bildirdi.

Mengi, "Atamaların, Burdur'a ve teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, başkanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.







