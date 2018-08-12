bubble kids

Acılı annenin bebeğine son bakışı

Acılı annenin bebeğine son bakışı
BURDUR 0
Isparta Düğün Salonları

  - Acılı annenin bebeğine son bakışı 
  - Burdur'un Bucak ilçesinde nefes borusuna mama kaçtığı öne sürülen 3 aylık bebeğin cenazesi morgdan alındı 
  - Anne, otomobilinin içinde kucağına verilen bebeğine son defa bakarak okşadı 

 - Burdur'un Bucak ilçesinde, nefes borusuna mama kaçtığı öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi, morgdan alınırken acılı anne otomobilinin içinde kucağına verilen bebeğine üzüntüyle baktı.   
  Bucak ilçesi Boğazköy’de 3 aylık kız bebeği H.D.A.'nın dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre nefes borusuna mama kaçtı. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bebek, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.D.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.  
  Minik bebeğin cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra babası ve halası tarafından morgdan alındı. Bebeğin cansız bedeni otomobilde bekleyen anne Emine A.'nın kucağına verildi. Acılı annenin bebeğin cenazesine hüzünlü şekilde bakması kameralara yansıdı. Minik bebeğin cenazesinin Konya'da defnedileceği öğrenildi. 
 
AW466583_01AW466583_02AW466583_03AW466583_04AW466583_05


İHA                            
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da eş zamanlı dilenci operasyonu
Isparta'da uyuşturucu operasyonları kararlılıkla devam ediyor
Isparta’da torbacı operasyonu! Yakalandılar...
Isparta'da Eğirdir'de tekneyle sünnet gezisi
Cezaevi firarisi uyuşturucu maddeyle yakalandı
Isparta Otogarda uyuşturucu operasyonu...
Isparta’da fuhuş operasyonu!
Başkan Günaydın’dan temizlik personeline bayram hediyesi
Isparta’da Gizemli Çocuklar Doğada projesi başladı
SDÜ öğrencileri bekliyor
Isparta’yı anlatan en büyük meydan parka kır kahvesi inşa edilecek
Vali Günaydın SDÜ’deki yatırımları inceledi
Ispartalı esnafın pahalı para koleksiyon hobisi
Eğirdir’de bin 600 metre balık ağına el konuldu
Eğirdir Gölü'ne 150 bin yavru sazan balığı salındı
ISPARTA OBM'DEN KÖYLÜYE DESTEK
BUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO IQ PARK VE ÇOCUK EĞLENCE AKTİVİTE MERKEZİ ISPARTA'DA AÇILIYOR
20 büyük siteye dava! Türkiye'den erişilemeyecek
İzmir'deki emekli öğretmenden Belediye Başkanı Günaydın’a duygulandıran mektup İZMİR'DEKİ EMEKLİ ÖĞRETMENDEN BELEDİYE BAŞKANI GÜNAYDIN’A DUYGULANDIRAN MEKTUP
Isparta Belediyesi’nden, Kardeş Köy - Kardeş Mahalle Projesi ISPARTA BELEDİYESİ’NDEN, KARDEŞ KÖY - KARDEŞ MAHALLE PROJESİ
Elmaspor'dan transfer ELMASPOR'DAN TRANSFER
Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, EDOK Komutanlığına atandı TUĞGENERAL ÖMER FARUK BOZDEMİR, EDOK KOMUTANLIĞINA ATANDI
Elmaspor’un rakipleri belli oldu ELMASPOR’UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Isparta'da 9 yıldır beklediği böbrek eşinden geldi ISPARTA'DA 9 YILDIR BEKLEDİĞİ BÖBREK EŞİNDEN GELDİ
Diyanet uyardı! 'Kurbanınız geçersiz sayılır'
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

BUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO IQ PARK VE ÇOCUK EĞLENCE AKTİVİTE MERKEZİ ISPARTA'DA AÇILIYORBUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO IQ PARK VE ÇOCUK EĞLENCE AKTİVİTE MERKEZİ ISPARTA'DA AÇILIYOR08 Ağustos 2018
Isparta Sidre Tepesi’nde feci kaza!Isparta Sidre Tepesi’nde feci kaza!07 Ağustos 2018
Yalvaç’ta yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine jandarma baskını: 1 gözaltıYalvaç’ta yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine jandarma baskını: 1 gözaltı07 Ağustos 2018
Diyanet uyardı! 'Kurbanınız geçersiz sayılır'Diyanet uyardı! 'Kurbanınız geçersiz sayılır'08 Ağustos 2018
Ispartalı esnafın pahalı para koleksiyon hobisiIspartalı esnafın pahalı para koleksiyon hobisi09 Ağustos 2018
Isparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef olduIsparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef oldu06 Ağustos 2018
ISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DÜZENLENECEKISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DÜZENLENECEK07 Ağustos 2018
Isparta’yı anlatan en büyük meydan parka kır kahvesi inşa edilecek Isparta’yı anlatan en büyük meydan parka kır kahvesi inşa edilecek 09 Ağustos 2018
Isparta’da fuhuş operasyonu!Isparta’da fuhuş operasyonu!10 Ağustos 2018
Deterjan alırken etikete dikkat! Bakanlık uyardıDeterjan alırken etikete dikkat! Bakanlık uyardı07 Ağustos 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisiIsparta’da planlı elektrik kesintisi07 Ağustos 2018
Türkiye’nin ilk büyük yağlı güreş kompleksi Isparta’ya inşa ediliyor Türkiye’nin ilk büyük yağlı güreş kompleksi Isparta’ya inşa ediliyor 06 Ağustos 2018
YKS Isparta birincisine Başkandan Cumhuriyet AltınıYKS Isparta birincisine Başkandan Cumhuriyet Altını07 Ağustos 2018
İzmir'deki emekli öğretmenden Belediye Başkanı Günaydın’a duygulandıran mektup İzmir'deki emekli öğretmenden Belediye Başkanı Günaydın’a duygulandıran mektup 08 Ağustos 2018
Emeklilere ikramiye müjdesi! Tarih belli olduEmeklilere ikramiye müjdesi! Tarih belli oldu07 Ağustos 2018
Isparta’da yoğun katılımlı yağlı pehlivan güreşi müsabakaları Isparta’da yoğun katılımlı yağlı pehlivan güreşi müsabakaları 05 Ağustos 2018
Isparta Senirkent'te 61 yaşındaki tek kişilik orkestra Isparta Senirkent'te 61 yaşındaki tek kişilik orkestra 06 Ağustos 2018
Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, EDOK Komutanlığına atandı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, EDOK Komutanlığına atandı 08 Ağustos 2018
Isparta'da 9 yıldır beklediği böbrek eşinden geldi Isparta'da 9 yıldır beklediği böbrek eşinden geldi 08 Ağustos 2018
Dünyanın en büyüğü Konya'ya kuruluyorDünyanın en büyüğü Konya'ya kuruluyor07 Ağustos 2018