Antalya'da, sıcak nedeniyle eriyen asfaltta zift içinde bulunan üç kaplumbağa kurtarıldı.Zift içindeki 3 kaplumbağa kurtarıldıAntalya'da, sıcak nedeniyle eriyen asfaltta zift içinde bulunan üç kaplumbağa kurtarıldı.Konyaaltı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sıcak nedeniyle eriyen asfaltın zaman zaman canlılar için risk oluşturabildiği belirtildi. Yol güzergahında zift içinde kalan, ayak ve gövdesini hareket ettiremeyen kaplumbağaları vatandaşlar kurtardı.Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan kaplumbağaların yapılan ilk müdahalesinde reflekslerinin normal olduğu ve herhangi bir yara veya darbe izine rastlanmadığı görüldü.Üzerindeki zift kalıntıları temizlenen kaplumbağanın durumunun iyi olduğu belirtildi.ANTALYA (AA) -