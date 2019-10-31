ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkan Vekili Halil Bülbül, bu yıl zeytinde yüzde 19 artışla 70 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Bülbül, ATB'nin ekim ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) yoğun ilgi gösterilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

YÖREX'in ulusal bir marka olma yolunda ilerlediğini ifade eden Bülbül, ürünlerde coğrafi işareti öne çıkarmak için borsa olarak önemli faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

ATB'nin geçen ayki toplantısında zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren üyelerin önemli sorunlarından biri olan atık probleminin gündeme geldiğini söyleyen Bülbül, bu sorunun çözümü için görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Bülbül, "Toplantının hemen ardından üyelerimiz çözüm için Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ile bir toplantı gerçekleştirdi. Önümüzdeki birkaç ay içinde çözüme yönelik çalışma yapılması kararlaştırıldı." dedi.

Zeytinciliğin ülke ekonomisi için önemli bir sektör olduğuna işaret eden Bülbül, "Zeytin veriminde bu yıl yüzde 19 artış kaydederek, 70 bin tonluk rekolte bekliyoruz. Sürdürülebilir tarım için bu çok önemli." diye konuştu.







