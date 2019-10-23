Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

Antalya'da düzenlenen 10. Yöresel Ürünler Fuarı, 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansı ile 647 kurum ve firmanın katılımıyla kapılarını açtı

Yöresel Ürünler Fuarı açıldı
ANTALYA
G.Tarihi: 23.10.2019 14:04
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Antalya Ticaret Borsasınca (ATB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ANFAŞ Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, 10 yıl önce sadece 40 ilin katıldığı, 24 bin kişinin ziyaret ettiği YÖREX'in bugün 81 ilin tamamını kapsayan, ziyaretçi sayısı 200 bini geçen dev bir ulusal organizasyona dönüştüğünü söyledi.

YÖREX'in artık Türkiye'nin vitrini olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, burada ülkenin tüm renklerinin bir araya geldiğini ifade etti. Doğusundan, batısına, kuzeyinden güneyine tüm Türkiye'nin fuarda buluştuğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Eğer coğrafi işaretler bugün bu kadar biliniyor ve önemseniyorsa, bunda odalarımızın, borsalarımızın ve en başta da kadınlarımızın payı çok büyük. Son 10 yılda coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40'ını, odalarımız ve borsalarımız tescil ettirdi. Onlar tarafından tescil edilen ürün sayısı 150'yi geçti." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sanayinin dönüşümüne, bir üst lige çıkılmasına liderlik ettiğini, yerel değerlere sahip çıktığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, vizyonu ve çalışmaları dolayısıyla Varank'a şükran duyduklarını ifade etti.

YÖREX'in, yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Her ilin, her ilçenin yöresel lezzetleri, coğrafi işaretli ürünleri burada sergileniyor. Bu sayede YÖREX, coğrafi işaretli ürünlerin hem Türkiye hem de dünyayla buluşmasını sağlıyor. Üreticilerle, perakendeciler burada bir araya geliyor. İkili iş görüşmeleri yapıyorlar." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, 7 bölgede YÖREX Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenlemeye başladıklarını, bunlardan ilkini de Erzurum'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sadece yurt içi tescilin yeterli olmadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi:

"Yurt dışında da tescil ettirmek ve küresel pazarlara girmek önemli. Şu ana kadar 3 ürünümüz, Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı Avrupa'da tescillendi. Diğer ürünlerimizin AB nezdinde tescili için de TOBB, oda borsa camiası olarak çalışıyoruz. Bu kapsamda AB'de tescil bekleyen 15 ürünümüz var. Bunlar, Afyon, Antakya, Edremit, Giresun, İnegöl, Kayseri, Milas ve Taşköprü'den. Ayrıca, Antep, Aydın ve Malatya birer ürün için daha başvurdu."

- "Zenginlik için değerlerinize sahip çıkın"

Hisarcıklıoğlu, bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini önce bu toprağın insanlarının bilmesi gerektiğini, aksi takdirde ürünlerin dış pazarda anlam ifade etmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin, dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün zenginliğine sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıdan kurtulmanın çözümü de Anadolu topraklarında yatıyor. Zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkacaksınız." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de 200 çeşit peynir bulunduğuna ancak İtalya, Fransa ve Hollanda'nın tek bir peynir çeşidiyle markalaştıklarına dikkati çekerek, bu ülkeler yılda 3-4 milyar dolarlık peynir ihraç ederken Türkiye'nin 100-200 milyon dolarda kaldığını söyledi.

Coğrafi işarete sahip bir ürünün fiyatının Avrupa'da ikiye katlandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "İnsanlar, yerel olana, doğal olana daha fazla ilgi duyuyor, daha fazla para ödüyor. Dolayısıyla bu işe mutlaka odaklanın ve markalaştırın. e-ticaret ve e-ihracat ile tüm dünyaya bunları gönderin." dedi.

- "YÖREX, Türkiye'nin markası haline geldi"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da YÖREX'in, yerel ürünlerle coğrafi işaretli ürünler konusundaki farkındalığın artırılmasında önemli rol oynadığını belirtti. Karaloğlu, "YÖREX, hem Antalya'nın hem de Türkiye'nin çok önemli bir markası haline gelmiştir." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın dünyanın her yerinden turist ağırladığını, yıl sonunda 16 milyon turist hedefine ulaşılacağına yürekten inandıklarını söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, YÖREX'i "birliğin ve beraberliğin buluşması" olarak nitelendirdi. YÖREX'in Antalya'da büyümesinin bir tesadüf olmadığını belirten Çetin, "Yöresel ürünler bu ülkenin toprağıdır, kültürüdür, tarımıdır. Antalya 30 yıldan bu yana yöresel ürünlerini dünyaya tanıtan bir ildir." dedi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da 10 yıldır sürdürdükleri bu fuarın, Türkiye'nin markası haline geldiğini belirtti.

164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansı, 647 kurum ve firmanın yer aldığı fuarla, 81 ilin tamamını kapsayan ve tamamen yöreye ait olan ürünleri tek çatı altında topladıklarını dile getiren Çandır, insanların bir adımda tüm yöresel ürünleri görmesini, tatmasını ve hissetmesini sağladıklarını kaydetti.

Fuar, 27 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.
 

EHjsr-W-Ws-AEs-VVUEHjssh4-X0-AEJzvtEHjst4-JXUAA27w-FEHjsvc-FXYAEn-Onv


 

EHjq4-Vc-Ws-AM2179EHjq5-XJW4-AUK3e7EHjq2gc-X4-AEpo0-TEHjq3e8-Xk-AIJ-H3

 
73298073-2416935311862152-5588892950596681728-n73325257-2416933815195635-1246929430954115072-n73539256-2416934178528932-5998839714914762752-n74170618-2416934885195528-4782037061475500032-n74291425-2416933605195656-8236366660785668096-n74677013-2416933468529003-5295676014335098880-n75189012-2416933628528987-2417463359491276800-n75242152-2416933481862335-8975465691306000384-n71696299-2416935545195462-4363921303720165376-n72382207-2416933521862331-5614041912555077632-n72954646-2416933758528974-6412539189727854592-n72988025-2416934845195532-8141128007264763904-n72988818-2416935468528803-4838505882734034944-n73003330-2416934948528855-3962129372332163072-n73198534-2416934038528946-652303638458269696-n73217214-2416935678528782-1915180914342625280-n73220932-2416933931862290-8447402464444940288-n73235543-2416934078528942-6579509135736307712-n73241819-2416934288528921-862897004651479040-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eğirdir Yöresel ürünleriyle YÖREX Fuarında yerini aldı 2019
Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 2019
Isparta'da narko operasyon! 45 kişi yakalandı
TED Isparta Zeka Oyunları Takımı il birincisi oldu
‘SIFIR ATIK’ PROJESİNE EĞİRDİR’DEN TAM DESTEK
Isparta basınından Mehmetçik'e destek
"Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Isparta'da
ISPARTALI YÜZÜCÜLERİMİZ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILACAK
Çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs Isparta'da yakalandı
BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 2019
Isparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durum
Milas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam Ediyor
Isparta'da Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları konferansta anlatıldı
Her öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacak
KARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDI
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi
Isparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında
Isparta’da kamp ve karavan etkinliği
TED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu
​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandıIsparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı16 Ekim 2019
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMIBAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI19 Ekim 2019
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarındaIsparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında18 Ekim 2019
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri ArttırılıyorIsparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor16 Ekim 2019
TED Isparta Koleji Okul Başkanını SeçtiTED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti18 Ekim 2019
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardıIsparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı17 Ekim 2019
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdiAyhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi19 Ekim 2019
Isparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durumIsparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durum21 Ekim 2019
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı17 Ekim 2019
KARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDIKARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDI21 Ekim 2019
Isparta'da kaçak içki operasyonuIsparta'da kaçak içki operasyonu17 Ekim 2019
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanıTED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı17 Ekim 2019
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durduIsparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu17 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendiIsparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi19 Ekim 2019
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!18 Ekim 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla BuluştuIsparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu18 Ekim 2019
Isparta’da kamp ve karavan etkinliğiIsparta’da kamp ve karavan etkinliği18 Ekim 2019
Isparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliğiIsparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliği18 Ekim 2019
​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”18 Ekim 2019
Isparta'nın istihdam hedefi 9 Bin kişiye çıkarıldıIsparta'nın istihdam hedefi 9 Bin kişiye çıkarıldı17 Ekim 2019