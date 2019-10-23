ANTALYA - Antalya Ticaret Borsasınca (ATB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ANFAŞ Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, 10 yıl önce sadece 40 ilin katıldığı, 24 bin kişinin ziyaret ettiği YÖREX'in bugün 81 ilin tamamını kapsayan, ziyaretçi sayısı 200 bini geçen dev bir ulusal organizasyona dönüştüğünü söyledi.

YÖREX'in artık Türkiye'nin vitrini olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, burada ülkenin tüm renklerinin bir araya geldiğini ifade etti. Doğusundan, batısına, kuzeyinden güneyine tüm Türkiye'nin fuarda buluştuğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Eğer coğrafi işaretler bugün bu kadar biliniyor ve önemseniyorsa, bunda odalarımızın, borsalarımızın ve en başta da kadınlarımızın payı çok büyük. Son 10 yılda coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40'ını, odalarımız ve borsalarımız tescil ettirdi. Onlar tarafından tescil edilen ürün sayısı 150'yi geçti." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sanayinin dönüşümüne, bir üst lige çıkılmasına liderlik ettiğini, yerel değerlere sahip çıktığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, vizyonu ve çalışmaları dolayısıyla Varank'a şükran duyduklarını ifade etti.

YÖREX'in, yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Her ilin, her ilçenin yöresel lezzetleri, coğrafi işaretli ürünleri burada sergileniyor. Bu sayede YÖREX, coğrafi işaretli ürünlerin hem Türkiye hem de dünyayla buluşmasını sağlıyor. Üreticilerle, perakendeciler burada bir araya geliyor. İkili iş görüşmeleri yapıyorlar." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, 7 bölgede YÖREX Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenlemeye başladıklarını, bunlardan ilkini de Erzurum'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sadece yurt içi tescilin yeterli olmadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi:

"Yurt dışında da tescil ettirmek ve küresel pazarlara girmek önemli. Şu ana kadar 3 ürünümüz, Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı Avrupa'da tescillendi. Diğer ürünlerimizin AB nezdinde tescili için de TOBB, oda borsa camiası olarak çalışıyoruz. Bu kapsamda AB'de tescil bekleyen 15 ürünümüz var. Bunlar, Afyon, Antakya, Edremit, Giresun, İnegöl, Kayseri, Milas ve Taşköprü'den. Ayrıca, Antep, Aydın ve Malatya birer ürün için daha başvurdu."

- "Zenginlik için değerlerinize sahip çıkın"

Hisarcıklıoğlu, bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini önce bu toprağın insanlarının bilmesi gerektiğini, aksi takdirde ürünlerin dış pazarda anlam ifade etmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin, dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün zenginliğine sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıdan kurtulmanın çözümü de Anadolu topraklarında yatıyor. Zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkacaksınız." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de 200 çeşit peynir bulunduğuna ancak İtalya, Fransa ve Hollanda'nın tek bir peynir çeşidiyle markalaştıklarına dikkati çekerek, bu ülkeler yılda 3-4 milyar dolarlık peynir ihraç ederken Türkiye'nin 100-200 milyon dolarda kaldığını söyledi.

Coğrafi işarete sahip bir ürünün fiyatının Avrupa'da ikiye katlandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "İnsanlar, yerel olana, doğal olana daha fazla ilgi duyuyor, daha fazla para ödüyor. Dolayısıyla bu işe mutlaka odaklanın ve markalaştırın. e-ticaret ve e-ihracat ile tüm dünyaya bunları gönderin." dedi.

- "YÖREX, Türkiye'nin markası haline geldi"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da YÖREX'in, yerel ürünlerle coğrafi işaretli ürünler konusundaki farkındalığın artırılmasında önemli rol oynadığını belirtti. Karaloğlu, "YÖREX, hem Antalya'nın hem de Türkiye'nin çok önemli bir markası haline gelmiştir." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın dünyanın her yerinden turist ağırladığını, yıl sonunda 16 milyon turist hedefine ulaşılacağına yürekten inandıklarını söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, YÖREX'i "birliğin ve beraberliğin buluşması" olarak nitelendirdi. YÖREX'in Antalya'da büyümesinin bir tesadüf olmadığını belirten Çetin, "Yöresel ürünler bu ülkenin toprağıdır, kültürüdür, tarımıdır. Antalya 30 yıldan bu yana yöresel ürünlerini dünyaya tanıtan bir ildir." dedi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da 10 yıldır sürdürdükleri bu fuarın, Türkiye'nin markası haline geldiğini belirtti.

164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansı, 647 kurum ve firmanın yer aldığı fuarla, 81 ilin tamamını kapsayan ve tamamen yöreye ait olan ürünleri tek çatı altında topladıklarını dile getiren Çandır, insanların bir adımda tüm yöresel ürünleri görmesini, tatmasını ve hissetmesini sağladıklarını kaydetti.

Fuar, 27 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.











