YÖK Başkanı Saraç, 9 üniversite rektörü ile bir araya geldi
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Antalya'da bölgedeki 9 üniversitenin rektörü ile bir araya geldi.
Saraç'ın başkanlığında, Akdeniz Üniversitesi Senato Toplantı Salonu'nda, bölgedeki üniversitelerin mevcut durumlarına ilişkin toplantı düzenlendi.
Toplantıya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin İlker Çarıkçı katıldı.
Üniversitelerin sorunları ve taleplerinin değerlendirildiği toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
ANTALYA (AA) -