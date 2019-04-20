Antalya'daki yerleşik Tataristanlı vatandaşlar, hem Türk dünyasının önemli şairlerinden Abdullah (Gabdulla) Tukay anmak hem de kültürlerine yaşatmak için bir araya geldi. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Cemile Yusuf Delialioğlu Camisi'nde açılan bir sınıfta Tatar vatandaşlar hem dillerini öğreniyor hem de kültürlerini canlı tutuyor.Antalya'daki yerleşik Tataristanlı vatandaşlar, hem Türk dünyasının önemli şairlerinden Abdullah (Gabdulla) Tukay anmak hem de kültürlerine yaşatmak için bir araya geldi.Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Cemile Yusuf Delialioğlu Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Tatar vatandaşlar giydikleri geleneksel kıyafetler ve müzik eşliğinde kültürlerini sergiledi.Antalya Tatarları Derneği Başkanı Enis Ziyalı, Tataristan'dan ve başka ülkelerden gelen 2 binden fazla Tatar vatandaşının Antalya'da yaşadığını söyledi.Tatar kültürü, gelenek ve ana dilini yaşatmak için bazı çalışmalar yaptıklarını belirten Ziyalı, "Camide açtığımız bir sınıfta çocuklarımıza ana dil eğitimi vermeye başladık. Sadece dil eğitimi vermekle kalmıyoruz, Tataristan'taki müzelere, kütüphanelere, tiyatrolara bağlanıyoruz. Kültürümüzü, geleneğimizi yaşatmak için oradaki sanatçı, yazar ve şairlerle online bağlantı kuruyoruz." dedi.Dünyaca ünlü yazar ve şair Abdullah Tukay'ın nisan ayı boyunca Tataristan'da ve dünyanın birçok yerinde anıldığını aktaran Ziyalı, Antalya'daki Tatarlar olarak da Tukay'ın anmak için şiir ve yazılarını okuduklarının bildirdi.Ziyalı, Antalya'da çok sayıda Tatar vatandaş olduğunu, bunun için Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle bölgede bir Tatar okulu açmak istediklerini ifade etti.Etkinlik kapsamında, Tataristan Milli Eğitim Bakanlığı sorumlusu Aydar Şamsutdinov da Tatar vatandaş ve öğrencilerle bir araya geldi.ANTALYA (AA) -