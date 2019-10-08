Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin "Doğu Akdeniz Gazı'nın Ticarileşmesi" oturumunun açılışında konuştu.
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