- Dövizin 5 TL’yi görmesi piyasanın dengesini değiştirdi. Döviz fiyatlarındaki ani yükseliş ise gözleri altına çevirdi. Antalya Kuyumcular Oda Başkanı Ali Çelik, Amerika’nın ekonomik saldırılarda bulunduğunu belirterek, vatandaşların altınlarını bozdurmaya başladığını söyledi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye arasında çıkan gerilim sonucu, dolar 5 TL’yi gördü. Yeni haftaya dolar 5,17 TL ile başlarken, Euro ise 5,98 TL ile başladı. Döviz fiyatlarının ani yükselişe geçmesi, gözleri altına çevirdi, fakat altının gram fiyatı ise 200 TL civarında. Dövizin durumuna göre, altında yükselişe geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Yastık altındaki dövizleri, altınları çıkarın’ açıklaması üzerine bazı vatandaşlar kuyumculara, bazı vatandaşlar ise bankalara koştu. Günlük, internet üzerinden altın ve dövizin durumunu takip eden vatandaşlar, piyasadaki hareketliliğin bir an önce normale dönmesini bekliyor.Türkiye’de terörün sadece çatışmayla olmadığını belirten Antalya Kuyumcular Oda Başkanı Ali Çelik, Amerika’nın ve diğer Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye ekonomik saldırı halinde olduğunu ifade etti. Doların yükselişinin tamamen buna bağlı olduğunu ileri süren Çelik, “Bu dalgalanmaların biraz daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ülke olarak baskı altındayız. Ama biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz, bu durumunda üstesinden geliriz” dedi.Altın bozduranlar olduğunu kaydeden Çelik, “Bozduruyorlar fakat bu sayı fazla değil. İnsanlar altınlarını bozduruyor. Çünkü bunun iki sebebi var; Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve altın fiyatlarının şuanda yüksek olması. Şuanda fazlasıyla altın bozdurma yönünde eğilimler var” diye konuştu.Doların suni bir yükseliş olduğunu öngören Antalya Kuyumcular Oda Başkanı Çelik, dolara yatırım yapılmasını tavsiye etmediğinin altını çizdi. Dövizdeki yükselişin kuyumcuya zararı olmadığını aktaran Çelik, “Doların yükselmesi turizm ticaretlerini etkileyebilir. Turistik yerlerde kuyumculuk yapan kişilere, gelen turistler Euro ve dolarla geliyor. Yerli yatırımcı için doların yükselmesi, fiyat yükselmesi olarak yansıyor” ifadelerine yer verdi. Son olarak, ‘Altınsız düğün olmaz’ diyen Başkan Çelik, düğün sezonu olduğu için altına talep olduğunu sözlerine ekledi.Kuyumcu Ali Astarcıoğlu ise, yastık altı altın bozduranların genelde bankalara gittiğini belirterek, “Bize de bozduranlar oldu. Cumhurbaşkanımızın söylediği olumluydu. Ekonomiye yararı oldu. Sonuçta yastık altında duran dövizin ve altının hiçbir yararı yok. Kuyumculara ve ekonomiye döndü” dedi.Dolar yükseldiğinde altının da ona paralel olarak yükseldiğini ifade eden Astarcıoğlu, “Doların yükselmesi bize biraz sıkıntı yaptı. Bizde ona göre hareket etmeye çalışıyoruz. Kuyumcular olarak bazı sıkıntılarımız oldu. Bu durum işleri düşürüyor. Altın alandan çok, bozduranlar var” şeklinde konuştu.İHA