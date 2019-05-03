Kumluca'da yaralı balaban kuşu tedavi altına alındı.Toptaş Mahallesi'nde Nazmi Akkuş, evinin bahçesinde yaralı halde bir balaban kuşu olduğunu fark etti.Ayağı kırık olan kuş, Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner Hekim Sinan Ulusoy'a götürüldü. Ulusoy, kuş türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.Türkiye'de nadir görülen bir kuş olduğunu vurgulayan Ulusoy, "Tedavinin ardından, Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileriyle görüşerek, kuşu doğal ortamına salacağız. Örnek davranışından dolayı vatandaşımıza teşekkür ediyorum." dedi.ANTALYA (AA) -