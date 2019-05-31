Antalya'da klima motorundan çıktığı tespit edilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Dumanı görerek evden çıkan öğretmen anne ve 2 çocuğu, yakınlarınca sakinleştirildiAntalya'da klima motorundan çıktığı tespit edilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan öğretmen Emine YIlmaz, balkondaki klima motorundan alevler çıktığını gördü.Yılmaz, dumanın evi sarmaya başlaması üzerine, uyuyan 1 ve 3 yaşındaki iki çocuğunu kucağına alarak evden çıktı.Yılmaz'ın ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri,yangını söndürdü.Yangın nedeniyle evin balkon kısmında hasar oluştu.Korktukları gözlenen anne ve çocuklarını, çevrekiler sakinleştirmeye çalıştı.ANTALYA (AA) -