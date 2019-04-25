"VOC – TEST Merkezleri - 3" hibe programı tanıtımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı İsmail Özdoğan, kişileri belgelendirip, proje ve yetkinliklerini kayıt altına alacaklarını belirterek, "Hem iş verenler hem çalışanlar bu belgeleri kullanarak bundan sonra iş piyasasına katkıda bulunacak."dedi.Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "VOC – TEST Merkezleri – 3" hibe programının tanıtımına yönelik bilgilendirme ve eğitim günlerinin sonuncusu Antalya'da bir otelde gerçekleştirildi.Bilgilendirme gününde hibe programının tanıtımı, başvuru, uygunluk ve genel değerlendirme süreci hakkında bilgi verildi.Programın açılışında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Özdoğan, sınav ve belgelendirme merkezleri olan VOC - TEST merkezlerinin sayısının Türkiye'de 196'ya ulaştığını, her geçen gün sayının arttığını söyledi.Türkiye'de şu ana kadar yaklaşık 600 bin kişinin bu merkezlerden mesleki yeterlilik belgesini aldığını ifade eden Özdoğan, "Bu 600 bin kişiden 450 bini teşvikten karşılanmış. Bunlardan 32 bin kişi de Avrupa Birliği hibelerinden yararlandı. VOC - TEST merkezlerini açarak ulusal yeterlilik sistemini tanımladık. Bu merkezler hem meslek standartlarını geliştirecek hem de ölçme değerlendirme yapıp, ardından da belgelendirecek." diye konuştu.Özdoğan, hibe programı kapsamında geliştirilecek projelerde desteklenecek miktarın en az 150 bin, en fazla 250 bin avro olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Program kapsamında da tahsis edilecek toplam hibe miktarı 5 milyon avro. Projelerde faaliyet programının çok iyi planlanması gerekiyor. Hibe verilecek 26 tane sektör var. Herhangi birini seçeceksiniz, yıllarca bu sektörü işleteceğiz. O sektörde nitelikli iş gücünün oluşturulmasına katkı sağlayacağız. Kişileri belgelendirip, proje ve yetkinliklerini kayıt altına alacağız. Hem iş verenler hem çalışanlar bu belgeleri kullanarak bundan sonra iş piyasasına katkıda bulunacak. Bunu sağlayacak duruma gelmeniz gerekiyor.''Proje kapsamında, aralarında otomotiv, inşaat, enerji, çevre, ticaret, gıda, maden, metal, cam, tarım, avcılık, tekstil, balıkçılık, elektrik ve elektronik gibi alanların olduğu 26 sektörün desteklenmesi planlanıyor.ANTALYA (AA) -