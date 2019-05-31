Uyuşturucuyu giyim mağazasındaki kolilerde saklamışlar

- Antalya'da düzenlenen operasyonda giyim mağazasındaki kolilere gizlenen 13 kilogram metamfetamin ele geçirildi

- Gözaltına alınan karı koca tutuklandı

Antalya'da bir giyim mağazasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan karı koca tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldığı istihbarat üzerine M.Ş.T'ye ait giyim mağazasında arama yaptı.



Aramada kolilerdeki kıyafetler arasına gizlenen 13 kilogram metamfetamin ele geçirildi.



Operasyonda M.Ş.T, eşi N.T. ile çocukları İ.T. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş.T. ile N.T. tutuklandı, İ.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki metamfetamin olduğu belirtilerek uyuşturucunun turizm sezonunda lüks eğlence merkezlerinde piyasa sürülmek için hazırlandığı bildirildi.



ANTALYA (AA) -