Antalya’nın Alanya ilçesinde ve Diyarbakır’da ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklu yargılanan 2 sanık, toplam 15 yıl 12 hapis cezasına çarptırıldı.Geçtiğimiz yıl 21 Mayıs tarihinde akşam saatlerinde Alanya girişinde yol uygulaması yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurulan Tekirdağ plakalı bir otomobilde arama yaptı. Araç sahibinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aramaya 'Esco' isimli narkotik dedektör köpeği de dahil oldu. Esco'nun tepki vermesi üzerine otomobilin bagajında yapılan detaylı incelemede zulalanmış 23 kilo 904 gram esrar maddesi bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüsü Abdulmuttalip A. (45), emniyetteki sorgusunun ardından ele geçirilen suç unsurları ve hazırlanan fezlekeyle birlikte adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında bir süre sonra Vedat Ş. de Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklu yargılanan 2 sanık son kez hakim karşısına çıktı. Alanya Adliyesinde görülen duruşmada sanık Abdulmuttalip A. hazır bulunurken, diğer sanık Vedat Ş. ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Diyarbakır’dan katıldı. Abdulmuttalip A. savunmasında pişman olduğunu belirtirken, Vedat Ş. ise, 'suçsuz yere cezaevinde yatıyorum' diyerek beraatını talep etti. Duruşmanın ardından mahkeme heyeti Vedat Ş.’yi ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 9 yıl 2 ay hapis ve 15 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılırken, Abdulmutallip A.'ya ise 6 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 10 bin TL adli para cezası verildi.ANTALYA (İHA)