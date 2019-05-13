"Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu" başladı

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF2019) Antalya Belek Turizm Bölgesi'nde başladı. Forumun açılışında IMWF Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy bir konuşma yaptı.
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