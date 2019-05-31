Antalya'nın Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'nin ikincisine ev sahipliğine yapmaya hazırlandığı bildirildi. Dünya mutfaklarından çeşitli lezzetlerin yer alacağı festivalde, 15 ülkeden 100'den fazla lezzetin ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı belirtildi. Geçen yıl ki festivali, 3 günde 61 bin 221 kişinin ziyaret ettiği açıklandı.Antalya, Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'nin ikincisine ev sahipliğine yapmaya hazırlanıyor.Festival organizasyon şirketinin açıklamasına göre, Konyaaltı'ndaki Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda 6 Haziran'da başlayacak etkinlikte, dünya mutfaklarından çeşitli lezzetler yer alacak.Dört gün sürecek festivalde, 15 ülkeden 100'den fazla lezzet, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.Program kapsamında ünlü şeflerle söyleşi ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.Şeflerin yönetiminde yemek yeme yarışmaları, konserler ve çocuklara yönelik aktiviteler organize edilecek.Geçen yıl ilki gerçekleştirilen, yine 15 ülkeden 100'den fazla lezzetin Antalyalılar ve turistlerle buluşturulduğu festivali, 3 günde 61 bin 221 kişi ziyaret etmişti. Festivalin ikincisinin de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.ANTALYA (AA) -