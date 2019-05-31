Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'ne doğru

Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'ne doğru
ANTALYA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Antalya'nın Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'nin ikincisine ev sahipliğine yapmaya hazırlandığı bildirildi. Dünya mutfaklarından çeşitli lezzetlerin yer alacağı festivalde, 15 ülkeden 100'den fazla lezzetin ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı belirtildi. Geçen yıl ki festivali, 3 günde 61 bin 221 kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'ne doğru
- Antalya'da düzenlenecek festivalde, 15 ülkeden 100'den fazla lezzet, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak
Antalya, Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'nin ikincisine ev sahipliğine yapmaya hazırlanıyor.

Festival organizasyon şirketinin açıklamasına göre, Konyaaltı'ndaki Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda 6 Haziran'da başlayacak etkinlikte, dünya mutfaklarından çeşitli lezzetler yer alacak.

Dört gün sürecek festivalde, 15 ülkeden 100'den fazla lezzet, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında ünlü şeflerle söyleşi ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Şeflerin yönetiminde yemek yeme yarışmaları, konserler ve çocuklara yönelik aktiviteler organize edilecek.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen, yine 15 ülkeden 100'den fazla lezzetin Antalyalılar ve turistlerle buluşturulduğu festivali, 3 günde 61 bin 221 kişi ziyaret etmişti. Festivalin ikincisinin de yoğun ilgi görmesi bekleniyor. 









ANTALYA (AA) - 

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
‘BURDUR’ TEMALI EN GÜZEL KARELER YARIŞMASI
SDÜ'de "Eski Yazı Ana Sanat Dalı" açılıyor
Isparta'da aranan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı
KGM'den Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
Isparta'da jandarmadan kenevir operasyonu
​Isparta'da emniyetten sahte içki operasyonu
Isparta’da 4 saatlik planlı elektrik kesintisi
Belediyeden çevre yolunun trafik yoğunluğunu azaltacak çalışma
Isparta Belediye Başkanı Kadir Gecesi Mesajı
ITKM’de cami sevinci ‘Projenin bitmesine vesile olacaktır’
Isparta'da her marka cep telefonu tamir servisi
Burdur'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da HEM gösterileri büyük ilgi gördü
Türk Yıldızları, Isparta semalarını süsleyecek
ISPARTA'NIN JUDO'DA BÜYÜK BAŞARISI
Isparta'da bayrama özel fırsatlar Gördünmü AVM'de
Ödüllü “Gülşehri Masalları” Masal Yazma Yarışması başladı
Isparta'da Terör propagandacılarına geçit yok!
Isparta'da Jandarmadan Narko Operasyon!
Önder Şekerleme AVM'de şubelerinde bayram fırsatı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile talimat!
Çevre Günü etkinlikleri Gölcük Tabiat Parkında
​Meteorolojiden Isparta'da gök gürültülü sağanak uyarısı
SDÜ’den Isparta’ya Yüksek Katma Değer Sağlayacak Altyapı Hazır
​Isparta'da FETÖ/PDY operasyonları
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMiphone ekran tamiriroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! İşte şartlarıEv kadınlarına emeklilik müjdesi! İşte şartları24 Mayıs 2019
​Emeklilere bayram ikramiyesi bu tarihte verilecek 2019​Emeklilere bayram ikramiyesi bu tarihte verilecek 201925 Mayıs 2019
KOZA TEKSTİL'DE BAYRAM ÖNCESİ FİYATLAR DÜŞTÜKOZA TEKSTİL'DE BAYRAM ÖNCESİ FİYATLAR DÜŞTÜ24 Mayıs 2019
Isparta'daki FETÖ/PDY operasyonuIsparta'daki FETÖ/PDY operasyonu24 Mayıs 2019
Isparta'da her marka cep telefonu tamir servisiIsparta'da her marka cep telefonu tamir servisi29 Mayıs 2019
Isparta'da Sağlıklı Beslen Hareket Et Mutlu Yaşa etkinliğiIsparta'da Sağlıklı Beslen Hareket Et Mutlu Yaşa etkinliği24 Mayıs 2019
Burdur'da 2 asırdır aynı yöntemle gül yağı çıkarıyorlarBurdur'da 2 asırdır aynı yöntemle gül yağı çıkarıyorlar25 Mayıs 2019
Polis babasının silahıyla oynarken 5 yaşındaki kardeşini vurduPolis babasının silahıyla oynarken 5 yaşındaki kardeşini vurdu26 Mayıs 2019
Isparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuruIsparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuru24 Mayıs 2019
Isparta'da lezzetli pide çeşitleri ve lahmacun Royal Restaurant'taIsparta'da lezzetli pide çeşitleri ve lahmacun Royal Restaurant'ta27 Mayıs 2019
Türk Yıldızları, Isparta semalarını süsleyecekTürk Yıldızları, Isparta semalarını süsleyecek29 Mayıs 2019
Isparta'da kaza sonrası yüzde 35 yanık yaralısı tedavi edildiIsparta'da kaza sonrası yüzde 35 yanık yaralısı tedavi edildi27 Mayıs 2019
​Meteorolojiden Isparta'da gök gürültülü sağanak uyarısı​Meteorolojiden Isparta'da gök gürültülü sağanak uyarısı28 Mayıs 2019
Isparta'da Giyimde Bayrama özel indirimIsparta'da Giyimde Bayrama özel indirim27 Mayıs 2019
TÜRKER AVM'DEN RAMAZAN İNDİRİMLERİTÜRKER AVM'DEN RAMAZAN İNDİRİMLERİ24 Mayıs 2019
Araç sahipleri dikkat! Mutlaka Yaptırın...Araç sahipleri dikkat! Mutlaka Yaptırın...27 Mayıs 2019
"Mendilim Kekik Kokuyor" filminin çekimlerine başlandı"Mendilim Kekik Kokuyor" filminin çekimlerine başlandı29 Mayıs 2019
İşsizlik maaşı ödeme tarihi açıklandıİşsizlik maaşı ödeme tarihi açıklandı24 Mayıs 2019
​Isparta'da FETÖ/PDY operasyonları​Isparta'da FETÖ/PDY operasyonları28 Mayıs 2019
Isparta Antalya Yolunda Trafik KazasıIsparta Antalya Yolunda Trafik Kazası28 Mayıs 2019