"Ülkemizin kaybedecek bir saniyesi bile yok"

- Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır:

- "Ülkemizin kaybedecek bir saniyesi bile yok, zaman kalkınmaya odaklanma zamanıdır"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, seçimlerin artık geride kaldığını belirterek, "Ülkemizin kaybedecek bir saniyesi bile yok, zaman kalkınmaya odaklanma zamanıdır." dedi.

Çandır, ATB'nin haziran ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2019'un ilk altı ayını seçim ana gündemiyle tamamlamak üzere olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından artık seçim faslının geride bırakılması gerektiğini vurgulayan Çandır, "Önümüzdeki seçimsiz 4 yılı, toplumsal ve ekonomik ilişkilerin rehabilitasyonu için değerlendirmeliyiz. Çünkü ülkemizin kaybedecek bir saniyesi bile yok, zaman kalkınmaya odaklanma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

- "Tarım istikrarlı bir şekilde büyüdü"

Çandır, stratejik olarak nitelendirdiği tarım sektörünün yaşadığı zorluklara rağmen sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerine göre son 10 yılda daha düşük fakat istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü aktararak, "Nitekim, bu 10 yıldaki birinci çeyrek büyümelerini dört ana sektör bakımından değerlendirdiğimizde tarım, yüzde 2,5 ile ortalama büyümesine en yakın sektör olmuştur. Diğer sektörler ise bu dönemde ortalamalarından uzaklaşarak küçülmüşlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım sektörünün kullandığı krediyi büyümeye yansıtmasıyla da diğer sektörlerin önünde yer aldığını ifade eden Çandır, bu yılın ilk çeyreğinde toplam nakdi kredi yüzde 5,3 artarken, ülke ekonomisinin yüzde 2,6 küçüldüğünü, buna karşılık tarımsal kredilerdeki yüzde 3 artışla sektörün yüzde 2,5 büyümeyi başardığını kaydetti.

Çandır, tarım sektörünün uzun yıllardır kısmen düşük seyreden büyümesini hızlandırmak ve istikrarlı yapısını korumanın önümüzdeki dönemin en önemli hedeflerinden biri olması gerektiğini sözlerine ekledi.



ANTALYA (AA) -

