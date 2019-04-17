Antalya'nın Kepez ilçesinde şarampole düşerek uçurumda askıda kalan otomobildeki 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cüneyt Balcı yönetimindeki 07 D 5679 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Mahallesi 2343 numaralı çıkmaz sokakta manevra yaparken şarampole düştü.Kayan araç uçurumun kenarında asılı kaldı.Araçtan inen Balcı, beş metrelik uçuruma düşerek yaralandı. Durumu fark eden bölgedeki vatandaşlar yetkililere haber vererek Balcı'yı buradan çıkardı.Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin içindeki Metin Vergiveren'in uyuduğunu fark etti.Aracın düşme ihtimaline karşı itfaiyeden yardım istendi.Polis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan ve alkollü oldukları iddia edilen iki yaralı hastaneye kaldırıldı.ANTALYA (AA) -