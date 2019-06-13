Antalya'da keçilerini otlatırken 150 metrelik uçuruma yuvarlanan 60 yaşındaki çoban, 12 saatlik çalışmayla kurtarılabildiAntalya'da 150 metrelik uçuruma düşen çoban, 12 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkartılabildi.Gündoğmuş ilçesi Bedan Mahallesi'nde keçilerini otlattığı sırada dengesini kaybederek 150 metrelik uçuruma yuvarlanan Mehmet Tuğrul (60), durumu telefonla yetkililere bildirdi.Bunun üzerine bölgeye UMKE, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi.Halatlar yardımıyla Tuğrul'un bulunduğu yere inen ekipler, donma tehlikesi geçiren Tuğrul'u 12 saat süren çalışmanın ardından uçurumdan çıkartabildi.Ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tuğrul'un vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.ANTALYA (AA) -