İslamiyetin kutsal mekanları olan olan, yapılış zamanı, mimarisi ve hikayesiyle bulundukları şehirlerin simgesi haline gelen camiler, ilk teravih ve sahurla manevi ikliminin solunmaya başlanacağı "on bir ayın sultanı"nı karşılamaya hazırlanıyor. Birçoğu Selçuklu ve Osmanlı'dan izler taşıyan, inanç turizmine öncülük etmeleri dolayısıyla Türkiye'nin sembolleri haline gelen "simge" camiler, ihtişamlarıyla asırlara meydan okuyor. Selimiye, Sultanahmet ve Süleymaniye gibi "simge" haline gelenler ile ülkenin en büyük camisi "Büyük Çamlıca"nın da aralarında bulunduğu, Türkiye'nin doğusundan batısına kadar birçok cami, AA ekiplerince ramazan öncesinde havadan fotoğraflandı. Fotoğrafta Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Camisi görülüyor.