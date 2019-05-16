Türkiye'nin ilk tescilli karanfili dünya pazarına sunuluyor

Yerli ve milli çiçek üretimini sağlamak amacıyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM) geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli ve milli karanfili, dünya pazarındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin ilk tescilli karanfili dünya pazarına sunuluyor
ANTALYA 0
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Türkiye'nin ilk tescilli karanfili dünya pazarına sunuluyor
- Yıllık 400 milyon dal karanfil ihracatı yapılan Türkiye'de, yerli üretim için BATEM'in geliştirdiği ilk tescilli karanfil dünya pazarına açılıyor
- BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü:
- "Artık Türkiye'nin yerli ve milli karanfili, dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç edilecek. İlk olması nedeniyle önemli"
- Çiçek üreticisi Ömer Gündeşlioğlu:
- "Bu yıl içerisinde yerli ve milli karanfilimizin ihracatına başlıyoruz. Hollanda, Almanya, İngiltere, Rusya ve Japonya başta olmak üzere 36 ülkeye ihraç etmeyi hedefliyoruz"

Yerli ve milli çiçek üretimini sağlamak amacıyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM) geliştirdiği karanfil, dünya pazarındaki yerini almaya hazırlanıyor.
Türkiye'nin 100 milyon dolarlık süs bitkileri ihracatının yüzde 65'inin karşılandığı Antalya'da, yerli karanfil çeşidinin geliştirilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve döviz kaybının önlenmesi için BATEM'in geliştirdiği tescilli karanfil, bir firmaya ihale yoluyla satıldı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde BATEM seralarında üretilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli karanfili özelliğini taşıyan "Likya Kaya" karanfilini, ihaleyi kazanan bir firma üreterek, başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelere ihraç edecek.
Her yıl Hollanda ve İsrail başta olmak üzere farklı ülkelerden anaç ve fide ithal ederek üretim yapan firma, pembe renkli ve güzel kokulu karanfili 36 ülkeye ihraç etmeyi hedefliyor.
BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye'de ilk defa yerli ve milli karanfil çeşidini tescillendirdiklerini hatırlatarak, çeşidi özel sektöre devrettiklerini söyledi.
İhale açarak, Likya Kaya karanfilini 7 firmanın kurduğu çiçek firmasına 5 yıllığına devrettiklerini belirten Ünlü, firmanın Türk markasını dış pazara ulaştıracağını ifade etti.
"Artık Türkiye'nin yerli ve milli karanfili, dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç edilecek. İlk olması nedeniyle önemli. Karanfilde materyal olarak dışa bağımlığımız var. İnşallah bunu, bu süreçte kırarak ülkemize katma değer yaratan ürünler kazandırarak, döviz kaybının önlenmesine katkı sağlarız." diyen Ünlü, 5 yıllık ihale bedelinin 15 bin 600 lira olduğunu bildirdi.
- "36 ülkeye karanfil ihraç ediyoruz" 
Tescilli karanfili satın alan firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Ömer Gündeşlioğlu da Avrupa ülkelerinin tamamına, Balkanlara, Rusya ve Japonya'ya kadar birçok ülkeye karanfil ihraç ettiklerini vurguladı.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli karanfilini satın almaktan mutluluk duyduklarını belirten Gündeşlioğlu, "Özlemini duyduğumuz bir eksikliğimizi gideriyoruz. Bu çeşidin yaygınlaşacağına inanıyorum. 'Bizim de tescilli çeşidimiz var' diyerek iftiharla pazarlamak istiyoruz." dedi.
Mevcut karanfil üretimi için anaçlarını Hollanda, İsrail, Almanya, İtalya'dan aldıklarını dile getiren Gündeşlioğlu, yeni çeşitle önemli bir eksikliği gidereceklerini söyledi.
Dünya pazarında Türkiye'nin yerli karanfilinin yerini alacağını bildiren Gündeşlioğlu, şunları kaydetti:
"Bu yıl içerisinde yerli ve milli karanfilimizin ihracatına başlıyoruz. Hollanda, Almanya, İngiltere, Rusya ve Japonya başta olmak üzere 36 ülkeye ihraç etmeyi hedefliyoruz. Artık dünya pazarında Türkiye'nin yerli ve milli karanfili yerini alacak. Dünya pazarında 'bizim karanfilimiz var' diyebilmek kadar onur verici bir şey yok." 
 Karanfil çeşidini geliştiren ziraat mühendisi Ayşe Kaya ise ıslah çalışmalarına 2012'de başladıklarını ve bunun Türkiye'de kesme çiçek alanında yapılan ilk çalışma olduğunu hatırlattı.
Doğal türleri ve ticari çeşitliği toplayarak, geniş bir gen havuzu oluşturduklarını belirten Kaya, 12 bin genotip elde ettiklerini aktardı.
Pazarın önemsediği kriterleri göz önüne alarak, seçimleri yaptıklarına işaret eden Kaya, "Tamamen ithalat yoluyla dıştan karşılanan materyal bağımlığını bir nebze olsun gidermeye çalışıyoruz." dedi.
 
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ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - 
 
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