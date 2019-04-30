"Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bilim insanları yetiştirecek"

- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç:

- "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı, Türkiye'nin geleceğinin inşasında yer alacak bilim insanları yetiştirme projesidir. Bilim ve üniversite hayatının yeniden yükselişe geçişinin tekamül esaslı bir ilerleyişin müjdecisidir"

- "Şunu gururla ve mutlulukla ifade etmek isterim ki geleceğin bilim ve üniversite hayatını 100/2000 projesinden mezun olanların belirleyici olacağını düşünüyoruz"

- "Yeni YÖK'ün öğrenci dostu olmasını istiyoruz. Öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşümler, atacağımız adımların istikametini belirleyecek. Güç aslında öğrenci"



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı, Türkiye'nin geleceğinin inşasında yer alacak bilim insanları yetiştirme projesidir. Bilim ve üniversite hayatının yeniden yükselişe geçişinin tekamül esaslı bir ilerleyişin müjdecisidir." dedi.

Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK" olarak belirledikleri ilk hedefin yükseköğretimde kaliteyi yükseltmek olduğunu söyledi. Bu doğrultuda nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücü kurgusu üzerinde ilerlediklerini dile getiren Saraç, bu doğrultuda YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı projesini başlattıklarını kaydetti.

Bu projenin sadece bir doktora burs programı olmadığına işaret eden Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı, aslında Türkiye'nin geleceğinin inşasında yer alacak bilim insanları yetiştirme projesidir. Bilim ve üniversite hayatının yeniden yükselişe geçişinin tekamül esaslı bir ilerleyişin müjdecisidir." diye konuştu.

Sistemin içerisinde yüksek mühendislikle ilgili bölümden temel bilimlere, sağlıktan güzel sanatlara ve sosyal bilimlere kadar 100 öncelikli alanda 3 bin 700 kişinin doktora eğitimi aldığını anlatan Saraç, bu rakamın önemli olduğunu ifade etti.

"Aslında Türk yükseköğretim sistemini dönüştürücü bir rakama doğru gitmekteyiz." diyen Saraç, kendilerinin de öğrencilerin de çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Program kapsamında iki ayrı doktora programı olduğunu aktaran Saraç, üniversitelerin de bu programı benimsediklerini bildirdi.

- "Geleceğin bilim ve üniversite hayatını mezunlar belirleyecek"

"Yeni YÖK" olarak sayısal yani yatay büyümenin yanında nitelik, keyfiyet ve kalite açısından dikey büyümeyi amaçladıklarını vurgulayan Saraç, şunları kaydetti:

"4,5 yıl önce bu süreci başlattık, şimdi semeresini almaya başlıyoruz. Mesela, bu yıl sonundan itibaren 100/2000 projesinden doktora programını bitirenler artık sisteme dahil olacaklar ve üniversitelerimizde, özel sektörde yer alabilecekler. Dolayısıyla nitelikli bilim insanı yetiştirme amacına da ulaşmış olacağız. Şunu gururla ve mutlulukla ifade etmek isterim ki geleceğin bilim ve üniversite hayatını 100/2000 projesinden mezun olanların belirleyici olacağını düşünüyoruz. Geleceğin inşasına, ülkemizin istikbalinin daha bilim ve akıl temelinde kurgulanmasına ve bu istikametteki yürüyüşüne destek vermeyi hedefliyoruz."

Doktoralı mezun sayısının Türkiye'de yeterli olmamasından yakınan Saraç, nitelik üzerinden bu sayıyı artırmak istediklerini vurguladı. Projenin hem nitelik hem de nicelik açısından katkı sağlayacağına işaret eden Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100/2000 projesi normal üniversitelerin kendi doktora programlarına ilaveten ek olarak konulan bir proje. Türkiye'de yükseköğretim sistemimizde bir ilk olduğu kadar ulusal ölçekte bir doktora programı olma özelliği taşıyor. Yurt dışında da örneğini görmedim, duymadım. Şu an bir hayal olmaktan çıktı, 3 bin 700 kişi doktora eğitimlerini sürdürüyorlar. Bu yıldan itibaren mezunlarını vermeye başlayacak. Her gün geçtikçe daha da gelişen bir projeden bahsediyoruz. Geleceğe havale ettiğimiz bir proje değil, sonuçlarını somut olarak görebildiğimiz bir proje."

- "Yeni YÖK, öğrenci dostu olacak"

Proje kapsamında ilk toplantıyı Ankara'da, ikincisini de Antalya'da yaptıklarını söyleyen Saraç, toplantıların ileriki süreçte de devam edeceğine dikkati çekti.

Bu toplantıların da öğrencilerin talepleri doğrultusunda gerçekleştiğinin altını çizen Saraç, "Yeni YÖK'ün öğrenci dostu olmasını istiyoruz. Sistemi başarılı üniversite, başarılı öğretim üyesi ve başarılı öğrenci üzerinde kurgulamak istiyoruz. Öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşümler, atacağımız adımların istikametini belirleyecek. Güç aslında öğrenci. Öğrencilerimizle bir araya geldiğimizde daha enerjili oluyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin YÖK 100/2000 projesini sahiplendiğini ve bu durumun da kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Saraç, ülkenin bilimine katkı sağlayacaklarına olan güvenlerinin gelecek açısından umut verici olduğunu sözlerine ekledi.



ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN -

