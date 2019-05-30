Türkiye 57 ülkeye domates ihraç etti

Türkiye 57 ülkeye domates ihraç etti
ANTALYA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Türkiye'de ağırlığı Akdeniz ve Ege bölgelerindeki seralarda üretilen domateslerle yapılan ihracat, ilk 5 ayda 163 milyon dolar olarak gerçekleşti, ilk sırada 62 milyon dolarla Rusya yer aldı.


Türkiye 57 ülkeye domates ihraç etti
- Türkiye'den ilk 5 ayda 57 ülkeye 163 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi, ihracatta ilk sırayı 62 milyon dolar ile Rusya aldı
- Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar:
- "Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 201'lik artışla Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'yı ise 22,5 milyon dolarla Romanya, 18,6 milyon dolar ile Ukrayna, 11,8 milyon dolar ile Bulgaristan takip etti. İsrail'e ise 8,4 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti"

Türkiye'de ağırlığı Akdeniz ve Ege bölgelerindeki seralarda üretilen domateslerle yapılan ihracat, ilk 5 ayda 163 milyon dolar olarak gerçekleşti, ilk sırada 62 milyon dolarla Rusya yer aldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, AA muhabirine, 27 Mayıs itibarıyla Türkiye'den 57 ülkeye 163 milyon dolar değerinde domates ihraç edildiğini söyledi.
Geçen yıla göre yüzde 3'lük bir düşüş olduğunu ifade eden Bahar, bu düşüşün fırtına, hortum gibi elverişsiz hava şartları nedeniyle ürün tedarikinde sıkıntı yaşanmasından kaynaklandığını belirtti. 
Geçen yıl aynı dönemde en fazla Romanya'ya domates gönderildiğini dile getiren Bahar, o dönem Romanya'ya 44 milyon dolar değerinde domates ihraç edildiğini hatırlattı. Geçen yıl ikinci sırada yer alan Rusya'ya ise 31 milyon dolarlık bir ihracat yapıldığını aktaran Bahar, şunları söyledi:
"Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 201'lik artışla Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'yı ise 22,5 milyon dolarla Romanya, 18,6 milyon dolar ile Ukrayna, 11,8 milyon dolar ile Bulgaristan takip etti. İsrail'e ise 8,4 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti."
- BAİB'den 47 ülkeye 67,7 milyon dolarlık domates ihracatı
Bahar, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) olarak 27 Mayıs itibarıyla 47 ülkeye 67,7 milyon dolar değerinde domates ihraç edildiğini kaydetti. 
Ülke genelindeki domates üretiminin ağırlıklı olarak Akdeniz Bölgesi'nde gerçekleştiğini belirten Bahar, burada üretilen bütün ürünlerin sadece BAİB'den ihraç edilmediğini, buradan ürün tedariki yapılıp, Trabzon'dan, Mersin'den ya da başka ihracatçılar birliğinden çıkış yapabildiğini ifade etti.
Zaman zaman Türkiye'den Rusya'ya gönderilen domateslerin geri gönderildiği yönünde iddialar ortaya atıldığını hatırlatan Bahar, "Kamuoyunda 'Rusya'dan domatesler geri döndü' diye bilip bilmeden konuşanlar oldu, yanlış bilgiler verildi. Kimyasal ilaç kalıntı probleminden kaç defa dönüş aldık, neredeyse hiç, birdir, ikidir." diye konuştu. 
- "Antalya'da 308 bin dekar sera var"
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Tarımsal Ürünlerin Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Kazım Akbulut da Antalya'nın ve çevresinin domates üretiminde çok iyi konumda olduğunu söyledi. 
Yeni seralar yapıldığını, örtü altı tarımın giderek geliştiğini aktaran Akbulut, "Antalya bölgesinde 308 bin dekar seramız var, burada yaklaşık 3 milyon 670 bin ton çeşitli ürünler yetiştiriliyor." diye konuştu. 
Akbulut, kış döneminde hava şartlarına bağlı olarak üretimde ve kalitede biraz düşüş yaşandığını ifade ederek, hava sıcaklığının artmasıyla üretimin de artmaya başladığını bildirdi. 
Üreticilerin özellikle domates güvesi olarak nitelendirilen tutaya karşı etkin mücadele yürüttüklerini söyleyen Akbulut, şu anda üründe herhangi bir sıkıntı olmadığını kaydetti. 
Antalya'da özellikle yaylalarda da örtü altı tarımın yaygınlaşmaya başladığını belirten Akbulut, kaliteli ürünler aldıklarını bildirdi.



ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - 
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Belediyeden çevre yolunun trafik yoğunluğunu azaltacak çalışma
Isparta Belediye Başkanı Kadir Gecesi Mesajı
ITKM’de cami sevinci ‘Projenin bitmesine vesile olacaktır’
Isparta'da her marka cep telefonu tamir servisi
Burdur'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da HEM gösterileri büyük ilgi gördü
Türk Yıldızları, Isparta semalarını süsleyecek
ISPARTA'NIN JUDO'DA BÜYÜK BAŞARISI
Isparta'da bayrama özel fırsatlar Gördünmü AVM'de
Ödüllü “Gülşehri Masalları” Masal Yazma Yarışması başladı
Isparta'da Terör propagandacılarına geçit yok!
Isparta'da Jandarmadan Narko Operasyon!
Önder Şekerleme AVM'de şubelerinde bayram fırsatı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile talimat!
Çevre Günü etkinlikleri Gölcük Tabiat Parkında
​Meteorolojiden Isparta'da gök gürültülü sağanak uyarısı
SDÜ’den Isparta’ya Yüksek Katma Değer Sağlayacak Altyapı Hazır
​Isparta'da FETÖ/PDY operasyonları
Isparta'da narkotik operasyon
Isparta Pembeye Büründü
''Isparta çok şanslı harika bir başkan kazandı'' dedi
Isparta Antalya Yolunda Trafik Kazası
Isparta'da lezzetli pide çeşitleri ve lahmacun Royal Restaurant'ta
Isparta'da kaza sonrası yüzde 35 yanık yaralısı tedavi edildi
Isparta Valisi Seymenoğlu OBM'de
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! İşte şartlarıEv kadınlarına emeklilik müjdesi! İşte şartları24 Mayıs 2019
​Emeklilere bayram ikramiyesi bu tarihte verilecek 2019​Emeklilere bayram ikramiyesi bu tarihte verilecek 201925 Mayıs 2019
KOZA TEKSTİL'DE BAYRAM ÖNCESİ FİYATLAR DÜŞTÜKOZA TEKSTİL'DE BAYRAM ÖNCESİ FİYATLAR DÜŞTÜ24 Mayıs 2019
Isparta'daki FETÖ/PDY operasyonuIsparta'daki FETÖ/PDY operasyonu24 Mayıs 2019
Isparta'da Sağlıklı Beslen Hareket Et Mutlu Yaşa etkinliğiIsparta'da Sağlıklı Beslen Hareket Et Mutlu Yaşa etkinliği24 Mayıs 2019
Polis babasının silahıyla oynarken 5 yaşındaki kardeşini vurduPolis babasının silahıyla oynarken 5 yaşındaki kardeşini vurdu26 Mayıs 2019
Burdur'da 2 asırdır aynı yöntemle gül yağı çıkarıyorlarBurdur'da 2 asırdır aynı yöntemle gül yağı çıkarıyorlar25 Mayıs 2019
Isparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuruIsparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuru24 Mayıs 2019
Isparta'da lezzetli pide çeşitleri ve lahmacun Royal Restaurant'taIsparta'da lezzetli pide çeşitleri ve lahmacun Royal Restaurant'ta27 Mayıs 2019
Isparta'da kaza sonrası yüzde 35 yanık yaralısı tedavi edildiIsparta'da kaza sonrası yüzde 35 yanık yaralısı tedavi edildi27 Mayıs 2019
​Meteorolojiden Isparta'da gök gürültülü sağanak uyarısı​Meteorolojiden Isparta'da gök gürültülü sağanak uyarısı28 Mayıs 2019
Isparta'da Giyimde Bayrama özel indirimIsparta'da Giyimde Bayrama özel indirim27 Mayıs 2019
Isparta'da her marka cep telefonu tamir servisiIsparta'da her marka cep telefonu tamir servisi29 Mayıs 2019
TÜRKER AVM'DEN RAMAZAN İNDİRİMLERİTÜRKER AVM'DEN RAMAZAN İNDİRİMLERİ24 Mayıs 2019
Türk Yıldızları, Isparta semalarını süsleyecekTürk Yıldızları, Isparta semalarını süsleyecek29 Mayıs 2019
Araç sahipleri dikkat! Mutlaka Yaptırın...Araç sahipleri dikkat! Mutlaka Yaptırın...27 Mayıs 2019
"Mendilim Kekik Kokuyor" filminin çekimlerine başlandı"Mendilim Kekik Kokuyor" filminin çekimlerine başlandı29 Mayıs 2019
İşsizlik maaşı ödeme tarihi açıklandıİşsizlik maaşı ödeme tarihi açıklandı24 Mayıs 2019
​Isparta'da FETÖ/PDY operasyonları​Isparta'da FETÖ/PDY operasyonları28 Mayıs 2019
Isparta'da uyuşturucu operasyonuIsparta'da uyuşturucu operasyonu26 Mayıs 2019