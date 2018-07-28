Türkan Şoray Kültür Merkezi açılışa hazır

Türkan Şoray Kültür Merkezi açılışa hazır
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları

  - Türkan Şoray Kültür Merkezi açılışa hazır 
 
 Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın kültür- sanat ve sivil toplum hayatını geliştirecek 2 dev projesini tamamladı. Yaklaşık 32 milyon TL’ye mal olan Yeşilbahce ve Doğuyaka mahallerindeki yatırımlarla Antalya’da kent kimliğini zenginleşecek, kentlilik bilincini gelişecek, Antalya değer kazanacak. Yatırımlardan ilki olan ve yaklaşık 18 milyon TL’lik bir yatırım bütçesine sahip olan Türkan Şoray Kültür Merkezi  opera, tiyatro gibi sahne sanatlarının yanı sıra birçok sanat atölyesine de ev sahipliği yapacak. 
 
  Türkan Şoray Kültür Merkezi 
  Çalışmalardan ilki, yaklaşık 18 milyon TL’lik bir yatırım bütçesine sahip opera, tiyatro gibi sahne sanatlarının yanı sıra birçok sanat atölyesine de ev sahipliği yapacak kültür merkezi. Yeşilbahçe Mahallesi’nde bulunan kültür merkezi, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ilk ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi, Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray’ın adını taşıyor. Başkan Uysal, farklı bir mimariye sahip Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin projesinin Mimarlar Odası Antalya Şubesi’yle düzenlenen yarışmayla elde edildiğini söyledi. 3 bin 353 metrekare alan üzerine kurulu merkezin 9 bin 637 metrekare inşaat alanına sahip olduğunu aktaran Başkan Uysal, “Kültür merkezimizde 677 adet koltuk kapasiteli çok amaçlı salon, 5 atölye, etkinlik amfisi, restoran ve sanat sokağı bulunuyor” dedi. 
 
  Sivil Toplum İnovasyon Merkezi 
  Muratpaşa Belediyesi’nin 14 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçirdiği ikinci çalışma ise Doğuyaka Mahallesi’ne inşa edildi. Yönetim planı çalışmaları da tamamlanma aşamasında olan Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi, Avrupa’nın en büyük dernekler yerleşkesini de içinde barındırıyor. Başkan Uysal, bir kampüs kimliğine sahip merkezde sivil toplum örgütlerine ve inovasyon çalışmalarına ayrılan bölümün yanında mutfak sanatları işliği, yerli ürünler bedesteni, kreş, AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi’nin bulunduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Buradan filizlenecek ortak hizmet projeleriyle kent ve kentlilik bilincinin oluşturulması, kentin ortak aklının ortaya çıkması ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini hedefliyoruz” diye konuştu. 
 
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İHA                    
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