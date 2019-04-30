Turizmin başkenti mavi bayrakta liderliği bırakmak istemiyor

Uluslararası çevre ödülü olan mavi bayrağı 200 plajında dalgalandırarak, dünya lideri pozisyonunda olan turizmin başkenti Antalya, konumunu bu yıl da korumak istiyor.

Turizmin başkenti mavi bayrakta liderliği bırakmak istemiyor
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Turizmin başkenti mavi bayrakta liderliği bırakmak istemiyor
- Uluslararası çevre ödülü olan "mavi bayrağa" sahip 200 plajı ile Türkiye ve dünyada lider pozisyonda olan Antalya, mayıs ayında yapılacak değerlendirmeye göre bu yıl da en fazla mavi bayrak ödülüne sahip olmayı bekliyor
- Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy:
- "Büyük bir heyecanla mayıs ayını bekliyoruz, bizim karnemiz olacak. Antalya, Türkiye'de en fazla mavi bayrak olan kent. Dünyada en fazla mavi bayrağın olduğu kent"
- "Bu yıl da mevcut sayının altına düşmemesi için gereken tüm gayreti gösterdik. Düşmesini beklemiyoruz, umuyoruz ki artacaktır"
- "Mavi bayrak ile plajlarımızın, yatlarımızın ve marinalarımızın temizliğini tescillendiriyoruz"

Uluslararası çevre ödülü olan mavi bayrağı 200 plajında dalgalandırarak dünya lideri pozisyonunda olan turizmin başkenti Antalya, konumunu bu yıl da korumak istiyor.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında, 200 plaj, 5 marina ve 5 yatında mavi bayrak dalgalandıran Antalya, dünya çapında en fazla mavi bayrak verilen kentler listesinde ilk sırada. Antalya'yı, Türkiye'de 100 mavi bayrakla Muğla, 52 mavi bayrakla İzmir takip ediyor. 
Bu yıl mavi bayrak ödülüne hak kazanan plaj, marina ve yat sayıları ise yaklaşık 6 aylık değerlendirmelerin ardından mayıs ayında açıklanacak. Lider kent Antalya, bu yıl da en fazla mavi bayrak ödülüne sahip olmayı bekliyor. 
- "Düşmesini beklemiyoruz, umuyoruz ki artacaktır"
TÜRÇEV Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde 459 plajda, 22 marinada ve 10 yatta mavi bayrak dalgalandığını söyledi. 
Mavi bayrak ödülünün bir yıllığına verildiğini, her yıl belli kriterler doğrultusunda plajların, marinaların ve yatların yeniden değerlendirildiğini anlatan Atasoy, "Plajlar, marinalar ve yatlar için belirlenen 33 kriter var. Bu kriterlere göre her yıl bir değerlendirme yapılıyor ve başarılı görülen plaj, marina ve yatlara mavi bayrak veriliyor." dedi. 
Plajlarda deniz suyunun 15 günde bir numuneleri alınarak mikrobiyolojik değerlendirmelerden geçirildiğini dile getiren Atasoy, mavi bayrak ödülü almış bir işletmenin mutlaka atık su arıtma tesisine bağlı olması gerektiğini kaydetti. Engellilerle ilgili duş, tuvalet, rampa gibi olanakların da kriterler içerisinde yer aldığını belirten Atasoy, ilk yardım, can kurtaran hizmetleri, yüzme alanlarının sınırlandırılması gibi çeşitli unsurlara da bakıldığını bildirdi. 
Aksoy, aday olmaya hak kazanan plajların ekim, kasım ayında belirlendiğini ve bunlar için bir dosya hazırlanarak ulusal jüriye sunulduğunu anlatan Atasoy, onay alanların da uluslararası jüriye gönderildiğini söyledi. Her yıl da mayıs ayında ödül almaya hak kazanan plajların açıklandığını aktaran Atasoy, şunları kaydetti:
"Büyük bir heyecanla mayıs ayını bekliyoruz, bizim karnemiz olacak. Antalya, Türkiye'de en fazla mavi bayrak olan kent. Dünyada en fazla mavi bayrağın olduğu kent. Bu yıl da mevcut sayının altına düşmemesi için gereken tüm gayreti gösterdik. Antalya'da sayı anlamında belirli bir doygunluğa ulaştığımızı söyleyebilirim. 640 kilometrelik kıyı bandında mevcut yüzme alanı sınırlarımızda ve numune aldığımız noktaları göz önüne alacak olursak 200 civarında bir sayıyı korumanın gayreti içindeyiz. Düşmesini beklemiyoruz, umuyoruz ki artacaktır."
Aksoy, mavi bayrak sayısının korunmasında Antalya'daki turizm potansiyelinin de etkili olduğuna işaret ederek, altyapı yatırımlarının iş birliği ve koordinasyonun çok önemli olduğunu vurguladı. Mavi bayrakta istenilen başarıyı yakalayabilmek için 2013'te İl Mavi Bayrak Komisyonu kurduklarını dile getiren Atasoy, Valilik, Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm il müdürlükleri, yerel yönetimler ve turizmciler ile etkin bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. 
- "Turistlerin tercihi mavi bayraklı tesisler"
Lokman Atasoy, turizm sektöründe mavi bayrağın önemli bir unsur olduğunu belirtti. Turistlerin en çok çevre ve doğal kaynaklarının korunduğu, denizinin, havasının temiz olduğu yerleri tercih ettiklerine işaret eden Atasoy, bir yeri tercih ederken sadece otelin yıldız sayısına bakmadıklarını, bölgeyi bir bütün olarak değerlendirdiklerini bildirdi. 
Antalya'da deniz, kum ve güneş turizminin önemli yere sahip olduğunu söyleyen Atasoy, "Mavi bayrak ile plajlarımızın, yatlarımızın ve marinalarımızın temizliğini tescillendiriyoruz. Mavi bayraklı olan yere insanlar daha gönül rahatlığıyla geliyor. Deniz suyu kontrol edildiğini, herhangi bir sorunun olmadığını, olursa kime başvurabileceklerini biliyorlar." diye konuştu. 
Özellikle Avrupalı turistlerin bu bilince sahip olduklarını dile getiren Atasoy, Türkiye'de de insanların mavi bayrak konusunda bilinçlendiğini kaydetti. 
Mavi bayrağı, dünyada en çok bilinen eko etiket olarak nitelendiren Atasoy, tur operatörlerin, acentelerin de turistleri mavi bayraklı yerlere yönlendirdiklerini belirtti. 
Aksoy, bir işletmenin deniz suyunun temiz olduğunu söylemesinin bir şey ifade etmediğini, ancak mavi bayrağa sahip olduğunda temizliğini belgelendirdiğini vurgulayarak, vatandaşlara da çevreye duyarlı iştemleri tercih etmeleri ve gittikleri plajlarda çevrenin korunması yönünde gayret göstermeleri için çağrıda bulundu.
- Mavi bayrak kriterleri
Çevre eğitimi ve bilgilendirme kriterleri şu şekilde sıralanıyor:
 - Mavi Bayrak Programı ve diğer FEE eko-etiketi ile ilgili bilgiler plajda sergilenmeli.
- Sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilmeli.
- Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu analiz sonuçları) plajda sergilenmeli.
- Plaj kullanıcıları için yörede yer alan ekosistem, hassas doğal alanlar, çevresel unsurlar ve kültürel alanlar ile ilgili bilgiler panoda sergilenmeli.
- Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosu'nda sergilenmeli.
- Yasalara göre hazırlanan plaj davranış kuralları panoda sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalı. 
Yüzme suyu kalitesi kriterleri:
- Plaj, numune alım yöntemi ve numune alma takvimi konusundaki şartlara tamamen uymalı.
- Plaj, alınan numunelerin analizi konusunda yüzme suyu kalitesi analiz standartları ve şartlarına tamamen uymak zorunda.
- Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememeli.
- Yüzme suyu değerleri, mikrobiyolojik parametreler için verilen limitler içerisinde olmalı.
- Yüzme suyu fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen limitler içerisinde olmalı.
Çevre yönetimine ilişkin kriterler:
- Plajın bağlı olduğu yerel yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Komitesi oluşturulmalı.
- Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm yasa ve yönetmeliklere uymalı. 
- Hassas alanların yönetiminde ilgili yönetmeliklere uyulmalı.
- Plaj temiz tutulmalı.
- Plaja gelen yosun ve diğer doğal bitki kalıntıları, kötü bir görüntü yaratmadığı sürece plajda bırakılmalı.
- Plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalı. 
- Plajda geri dönüştürülebilen atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için imkanlar olmalı.
- Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (tuvalet-lavabo) bulunmalı.
- Sıhhi olanaklar temiz tutulmalı.
- Sıhhi olanaklar atıksu sistemine bağlı olmalı.
- Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalı.
- Köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri katı bir şekilde kontrol edilmelidir.
- Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalı.
- Yörede deniz ve tatlısu hassas alanları varsa, buradaki doğal yaşamı izleme programı uygulanmalı.
- Plaj alanına ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaşım araçları (toplu taşıma, bisiklet vb.) teşvik edilmeli. 
Can güvenliği ve hizmetlere ilişkin kriterler:
- Kamu güvenliği için gerekli önlemler alınmalı.
- Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalı.
- Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulmalı.
- Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalı.
- Plajda kullanıcıların güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır ve halka ücretsiz erişim hakkı tanınmalıdır.
- Plajda içme suyu bulundurulmalı. 
- Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet, erişim rampası gibi imkanlar bulunmalı. 



ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - 
 
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