Turizmciler Moskova'daki Türkiye Festivali'ne hazırlanıyor

- TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya:

- "Festival, hem turist sayımızın hem de turizm gelirlerimizin artmasına katkı sağlayacak"

- TÜROFED Başkanı Osman Ayık:

- "Türkiye Festivali, Türkiye'ye olan sempatiyi daha da artıracaktır"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Moskova'da haziran ayında düzenlenecek Türkiye Festivali'ne ilişkin, "Festival, hem turist sayımızın hem de turizm gelirlerimizin artmasına katkı sağlayacak." dedi.

Festival organizasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki 2017'de yapılan festival, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), TÜRSAB ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) koordinasyonunda organize ediliyor.

Moskova'da 14-16 Haziran'da gerçekleştirilecek etkinliğe, Türkiye'den oteller, tur operatörleri, turizm destinasyonları ve önemli turizm markaları katılarak, turistik değerleri tanıtacak.

Moskova'daki 165 dönümlük Park Krasnaya Presnya'da gerçekleştirilecek Türkiye Festivali için hazırlıklar devam ediyor.

- "Türkiye rüzgarı esecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye turizmi için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Türkiye algısına büyük katkı sağlayacak Türkiye Festivali ile önemli bir çalışmaya imza atacağız. Bu festivalde Rus halkı Türkiye'nin değerlerini ülkelerinde görecek. Üç gün boyunca Moskova'da Türkiye rüzgarı estireceğiz. Festival, hem turist sayımızın hem de turizm gelirlerimizin artmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

-"Turizme katkı sağlayacak"

TÜROFED Başkanı Osman Ayık da Türkiye'nin iki ana pazarından biri olan Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirilecek festivalin Türkiye turizmine önemli bir katkı sağlayacağını bildirdi.

Rusya pazarında tanıtım ve reklam çalışmalarına ara vermeden devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Ayık, tanıtım çalışmalarının yanında insanlara dokunan bir etkinlik olan Türkiye Festivali'nin Türkiye'ye sempatiyi daha da artıracağını kaydetti.

-"Türkiye’ye ilgiyi artırmak istiyoruz"

TTYD Başkanı Oya Narin, Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke olan Rusya’da yapılacak festivalin, her geçen sene daha fazla önem kazandığına dikkati çekti.

Festivalin, 2023 turizm hedeflerine ulaşılmasında büyük önem taşıdığını aktaran Narin, bu organizasyonla Rus halkının, Türkiye'ye ilgisini daha da artırmak istediklerini ifade etti.

- "Türkiye'nin farklı zenginliklerini de görmelerini istedik"

Türkiye Festivali Koordinatörü Haluk Özsevim de üçüncü kez gerçekleştirilecek fuarın Türkiye'nin turizm zenginliklerini ön plana taşıyacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin deniz, kum ve güneşin yanı sıra birçok zenginliğinin bulunduğunu göstermek istiyoruz. Rus halkı Türkiye'nin, otellerini ve denizini iyi biliyor. Festivali organize etmeye karar verdiğimizde Türkiye'nin farklı zenginliklerini de görmelerini istedik. Bu festivalde resort turizmin yanı sıra Türkiye'nin tarihi değerlerini, gastronomisini, kültürünü de gözler önüne seriyoruz. Otel, tur operatörü ve turizm destinasyonları festivale katılmak için büyük ilgi gösteriyor. Katılımın geçen yıldan daha fazla olacağını düşünüyoruz."



ANTALYA (AA) -

