Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu

- Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Antalya'da sahillerde yoğunluk oluştu - Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Ula ilçelerinde de tatilciler sahilleri doldurdu

Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu
ANTALYA
G.Tarihi: 13.08.2019 14:57
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Isparta Düğün Salonları



ANTALYA/MUĞLA (AA) - Antalya ve Muğla'daki gözde turizm merkezlerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da bayramın üçüncü gününde de vatandaşlar ve turistler, Konyaaltı ile Lara plajlarına akın etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı 31 derece, nem oranı ise yüzde 52 ölçüldü.

Sıcaktan bunalan tatilciler, sahillerde plaj şemsiyesiyle güneşten korunmaya çalıştı, serinlemek için sık sık denize girdi.

Aileleriyle sahile gelen çocuklar, hem yüzdü hem de denizde oluşturulan oyun parklarında vakit geçirdi.

Bazı tatilciler de su sporları yaparak eğlendi.

- Muğla sahilleri doldu

Kurban Bayramı tatilinde Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşandı.

Tatil için Bodrum'u tercih edenler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. İlçede sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar ise boş kaldı.

- "Nüfusumuzun 25 katı misafir ağırlıyoruz"

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi, yakın illerden gelen turistlerle doldu.

Halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkaran tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.

Ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih eden tatilcilerin çokluğu da dikkati çekti.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, yaptığı açıklamada, ilçe nüfusunun 4 bin olduğunu belirterek, "Bayramda ziyaretçi sayısı 100 bine dayandı. Nüfusumuzun 25 katı misafir ağırlıyoruz." dedi.

 

Hizmetlerinde aksama olmadığını kaydeden Akkaya, "Trafik yoğunlu olması da normal. Sadece trafik ve otopark sorunumuz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla bu sorunu da çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Marmaris 41, Fethiye 39 derece

Hava sıcaklığının 41, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Marmaris'te de tatilciler sahilleri doldurdu.

Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerinde yoğunluk oluşturan tatilcilerden bazıları denizde yüzerken, bazıları da su sporları yaptı.

Fethiye'de hava sıcaklığı 39, deniz suyu sıcaklığı 30 dereceyi buldu. Yoğunluğun yaşandığı Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda vatandaşlar ve yabancı turistler, denizde yüzüp kumsalda güneşlendi.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle atlayarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

Öte yandan, Bodrum-Milas, Gökova-Marmaris-Köyceğiz kara yollarında zaman zaman oluşan araç kuyruğuna trafik ekiplerince müdahale edildi.















 

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