​"Turizm Buluşmaları" Antalya’da devam ediyor

​"Turizm Buluşmaları" Antalya’da devam ediyor
ANTALYA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
"Turizm Buluşmaları" Antalya’da devam ediyor
-Akbank Turizm Buluşmaları’nın ikincisi 26 Nisan'da başlıyor
 Akbank Turizm Buluşmaları’nın ikincisi 26 Nisan’da Antalya’da “Turizmde Dijital Dönüşüm” temasıyla başlıyor. 

Akbank açıklamasına göre, Akbank Turizm Buluşmaları 2019-2020 sezonunda turizm yatırımcıları, girişimciler ve sektörün önde gelen sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Türkiye genelinde birçok farklı turizm bölgesinde gerçekleştirilecek. İlki Bodrum’da yapılan toplantının ikincisi Antalya Ramada Plaza by Wyndham’da 26 Nisan Cuma günü saat 12.00’de başlayacak ve toplantılara Marmaris ve Manavgat’ta devam edilecek. Gün boyu sürecek olan ve turizm ile ilgilenen herkesin davetli olduğu etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Katılım için www.turizmbulusmalari.com adresinden online kayıt oluşturulabilecek. 

TÜROFED Yönetim Kuruyu Başkanı Osman Ayık, ATSO Başkanı Davut Çetin ve Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz’un açılış konuşmalarıyla başlayacak olan etkinlik Vodafone Esnaf ve Kobi Pazarlama Kıdemli Müdürü  Ece Gençmehmetoğlu’nın “Dijital Skor Ölçümü” sunumuyla devam edecek.
Hemen arkasından TOBB Eticaret Meclis Başkan Yardımcısı Merter Özdemir moderatörlüğünde gerçekleşecek “Geleceğimiz Turizm” panelinde Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, AKTOB YK Başkanı Dr. Erkan Yağcı, Titanic Hotels YK Başkanı Mehmet Aygün ve Antalya Tanıtım Vakfı YK Başkanı Yeliz Gül Ege turizmin gelecek trendleri ile kendi yolculukları hakkında paylaşımlarda bulunacak. 

Turizm sektörünün ve dijital dünyanın başarılı oyuncularının sunumlarına sahne olacak Akbank Turizm Buluşmaları’nda sırasıyla Hotech CTO’su Hamdullah Turgut, Hotel Runner YK Başkanı Ali Beklen, Unifab CEO’su Hediye Taşkın, Goodjob Marka Mühendisi Ömürden Sezgin ve Turizmci Dr. Cem Kınay artan teknoloji ile gelişen turizm eğilimleri ile dijital çözüm ortaklıkları gibi birçok kolaylaşan süreci somut veriler ile işleyecek. 

Akbank Turizm Buluşmaları’nda konuşmacıların uzmanlıkları doğrultusunda ele alacakları bazı konu başlıkları ise şu şekilde: "Dijital Dünyada Markalaşma Stratejileri,  Turizmde Dünya Trendleri,  Onlıne Gelirlerde Türkiye’nin Durumu Ve Dijitalleşmenin Yol Haritası Turizmde Data İle Dijitalleşme, Turizmde Temel İhtiyaçlar Ve Hijyen 4.0". Antalyalı turizmcilerin yoğun ilgiyle beklediği etkinliğin “Turizmde Yeni Nesil İş Yapış Biçimleri” başlıklı panelinde ise Akbank KOBİ Ürün Müdürü Turgut Çatalkaya moderatörlüğünde, Otelz.com Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Tekin, Eres Medya Üst Yönetici (CEO) Yılmaz Eres, Hotel Runner Kurucu Ortak & Ceo Arden Agopyan ve Graphx Ajans Başkanı Necdet Alkandemir katılımcılara dijital imkanlarla gelişmekte olan turizm sektöründe yeni oluşan iş yapış biçimleri ve imkânları hakkında önemli bilgiler aktaracak. Son olarak, kapanış konuşmasını yapmak üzere söz TOBB Eticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir’e bırakılacak. 
26 Nisan Cuma günü saat 12.00’da Ramada Plaza by Wyndham’da gerçekleşecek Akbank Turizm Buluşmaları’nın organizatörü Eticaret Merkezi olmak üzere Hotech, HotelRunner, Unifab, Graphx Ajans, Eres Medya ve Dijital Yol da etkinliğe önemli desteklerde bulunan sponsorlar arasında yer alıyor. 

İSTANBUL (AA) -
 
Yazdır
ısparta pizza sipariş
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hedefimiz vatandaş odaklı hizmet
Karaciğer ve pankreas kanserlerinin tedavisinde yeni dönem
Karayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
​Türkmen Milli Şairi Mahdum Ouli Fragi SDÜ'de anıldı
Baka Yönetim Kurulu Toplantısı Antalya'da yapıldı
Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 2019
Isparta'da hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan programı
Isparta'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı 2019
Isparta'nın trafik sorunu için ilk adım
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'daki 23 Nisan kutlamaları
Bu fuar herkese kazandıracak
81 ilde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in 23 Nisan mesajı
Rektör Çarıkçı’nın 23 Nisan Mesajı
Iyaş Selçuklu Ortaokulu Öğrencilerin’den Anlamlı Resim Sergisi…
Isparta'da hastanedeki çocuklara 23 Nisan Sürprizi
Isparta'da ödüllü Sıfır Atık Yarışmasına katılım duyurusu
Isparta’nın Kültürel Mirası Klibi Yayında
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun 23 Nisan Mesajı
SDÜ'de 23 Nisan Heyecanı
Hayata atılan ilk çığlığa uzanan sıcacık bir el
​YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA'DA BULDU
Isparta'da kazanan takım BAL’a devam edecek
işte Isparta'ya Türkiye 3.'lüğü getiren proje
Teke Yöresi Burdur'da buluşacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA ÇOCUK BAKIM BAKIMISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta SN Döner özel indirimlerle açıldı Isparta SN Döner özel indirimlerle açıldı 18 Nisan 2019
Isparta'da dolandırıcılık operasyonuIsparta'da dolandırıcılık operasyonu19 Nisan 2019
Burdur-Isparta karayolunda yakalandılarBurdur-Isparta karayolunda yakalandılar17 Nisan 2019
"Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen açığa alındı"Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen açığa alındı22 Nisan 2019
Isparta'da “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” AçılıyorIsparta'da “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor19 Nisan 2019
Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldüBurdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldü23 Nisan 2019
işte Isparta'ya Türkiye 3.'lüğü getiren projeişte Isparta'ya Türkiye 3.'lüğü getiren proje20 Nisan 2019
Türkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlikTürkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlik23 Nisan 2019
Isparta'da kazanan takım BAL’a devam edecekIsparta'da kazanan takım BAL’a devam edecek22 Nisan 2019
Isparta’nın Kültürel Mirası: “Kaybetmek Yok”Isparta’nın Kültürel Mirası: “Kaybetmek Yok”18 Nisan 2019
Burdur'da otomobil devrildi: 1 yaralıBurdur'da otomobil devrildi: 1 yaralı18 Nisan 2019
​YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA'DA BULDU​YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA'DA BULDU22 Nisan 2019
Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemişUyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş18 Nisan 2019
Teke Yöresi Burdur'da buluşacakTeke Yöresi Burdur'da buluşacak20 Nisan 2019
Bu fuar herkese kazandıracakBu fuar herkese kazandıracak23 Nisan 2019
Isparta'da Zirai Don Tehlikesine Dikkat!Isparta'da Zirai Don Tehlikesine Dikkat!19 Nisan 2019
Isparta'nın trafik sorunu için ilk adımIsparta'nın trafik sorunu için ilk adım23 Nisan 2019
Isparta'da kaçak avcılara operasyon!Isparta'da kaçak avcılara operasyon!19 Nisan 2019
dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledidolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi17 Nisan 2019
Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 2019Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 201923 Nisan 2019