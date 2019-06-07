Turist vizesiyle geldiği Antalya'da nakil oldu

Somali'de halsizlik ve iştah kaybı şikayetiyle gittiği hastanelerde teşhis dahi konulamayan 56 yaşındaki Abdele Abdullah Nur, tatil için geldiği Antalya'da oğlundan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Turist vizesiyle geldiği Antalya'da nakil oldu
ANTALYA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Turist vizesiyle geldiği Antalya'da nakil oldu
- Somali'de halsizlik ve iştah kaybı şikayetiyle gittiği hastanelerde teşhis dahi konulamayan Abdele Abdullah Nur, Antalya'da oğlundan yapılan böbrek nakliyle yaşama tutundu
- Abdele Abdullah Nur:
- "Turist olarak Türkiye'ye geldim, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde muayene oldum. Böbrek hastası olduğumu Türkiye'de öğrendim"
- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı:
- "Antalya turizmin başkenti. Hastaların buraya gelmesi oldukça kolay. Devletimizin bu yönde çok önemli teşvikleri var"

 Somali'de halsizlik ve iştah kaybı şikayetiyle gittiği hastanelerde teşhis dahi konulamayan 56 yaşındaki Abdele Abdullah Nur, tatil için geldiği Antalya'da oğlundan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Somali'de yaşayan Nur'a, beş yıldır halsizlik ve iştah kaybı şikayetiyle gittiği bu ülkedeki hastanelerde çeşitli tedaviler uygulandı. Hastalığı gün geçtikçe ilerleyen Nur için Isparta'da yaşayan bir akrabası, turist olarak Türkiye'ye gelmesi için vize başvurusunda bulunmasını önerdi.

Bunun üzerine turist vizesi alarak Antalya'ya gelen Nur'a başvurduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalığı ilerlediği için bir an önce böbrek nakli olması önerilen Nur, Somali'de üniversitede okuyan oğlu 23 yaşındaki Abdunnasır Abdele Abdullah'a durumu anlattı.

Hiç tereddüt etmeden babasına böbreğini vermek için Türkiye'ye gelen Abdunnasır Abdele Abdullah'a Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tetkik yapıldı. Dokular uyumlu çıkınca vakit kaybetmeden harekete geçen Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, Somalili Nur'a oğlundan böbrek nakli yaptı.

- "Teşhis konulabilseydi bu kadar ilerlemezdi"

Türkiye'de şifa bulan Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali'de sağlık imkanlarının çok kötü olduğunu belirterek hastalığına teşhis dahi konulamadığını dile getirdi. Teşhis konulamayınca da hastalığının ilerlediğini aktaran Nur, şöyle devam etti:

"Uzun süredir şikayetlerim vardı. Böbrek hastası olduğumu Türkiye'de öğrendim. Doktorlar, acilen nakil olmam gerektiğini söyledi. Türk yetkililer, çok yardımcı oldu. Oğlumdan böbrek nakledildi ve hastalığımdan kurtuldum. Güzel bir duygu. Bayram hediyesi oldu. Beş yıl aradan sonra kendimi çok iyi hissediyorum. Somalili hastalara sesleniyorum, Türkiye'de sağlık hizmetleri çok iyi. Hastane personeli güler yüzlü. Burada iyi bakılıyorum."

Nur, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hastane yönetimine de özellikle teşekkür etti.

- "Herkes organ bağışı yaparak sevdiklerini yaşatabilir"

Üniversite öğrencisi Abdunnasır Abdele Abdullah da babasının hastalığını öğrendiğinde endişelendiğini ancak Türkiye'ye geldikten sonra mutlu olduğunu söyledi.

Babasına hiç tereddüt etmeden böbreğini verdiğini aktaran Abdullah, "Babamı sağlıklı görmek beni mutlu ediyor. Herkes organ bağışı yaparak sevdiklerini yaşatabilir. Herkesi organ nakline davet ediyorum. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi organ nakli konusunda çok iyi. Ameliyata içimiz rahat girdik." dedi.

- "Yabancı hasta sayısını daha da artıracağız"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise bu yıl içerisinde 100'e yakın böbrek nakli, 30'un üzerinde de karaciğer nakli yaptıklarını bildirdi.

Nakil yaptıkları hastaların yüzde 5'inin yabancı olduğunu ifade eden Aydınlı, Afrika ülkelerinden ve Türk Cumhuriyetlerinden yoğun talep olduğunu vurguladı. Aydınlı, 37 yıldır organ nakli yapan bir merkez olduklarına dikkati çekerek altyapıları ve tecrübeli personel sayesinde önemli ameliyatları kolayca yapabildiklerini anlattı.

"Antalya turizmin başkenti. Hastaların buraya gelmesi oldukça kolay. Devletimizin bu yönde çok önemli teşvikleri var. Önümüzdeki aylarda yabancı hasta sayısını daha da artıracağız. Yurt dışından gelen hastalarımız var, bunlara da nakil yapıyoruz." diyen Aydınlı, küçük çocuklara da nakil yapabildiklerini kaydetti.





ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ -
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Gül Festivali'nde ödüllü bisiklet yarışması
Özlem Dolu Yıllar Isparta'da Halı Pazarı
MEB'den okulların internet siteleri için iki yeni tema
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
ISPARTA 2. ULUSAL GÜL FUARI BAŞLIYOR
ISPARTA KÜLTÜR ET KASAPTAN LEZZETLİ ETLER
Burdur'da FETÖ şüphelisi avukat yakalandı
Isparta Valiliği'nden Gül ve Lavanta tanıtım videosu
Aklınızda bulunsun Isparta nöbetçi fırınlar 2019
Isparta'da Bayramlaşma Programı 2019
Eğirdir'de bayramlaşma Belediye binası önünde gerçekleşti
Isparta Şehir Hastanesi'nde bayramlaşma programı
Isparta haber Google'da birinci sıraya yükseldi
Isparta Belediyesi'nden kamuoyuna duyuru
Isparta bayram namazı saati kaçta 2019
BAYRAM SÜRESİNCE ISPARTA’DA 46 NOKTADA UYGULAMA YAPILACAK
Vali Ömer Seymenoğlu Şehit Annesine Verdiği Sözü yerine getirdi
Isparta'da Salı pazarı'nda bayram hareketliliği
ISPARTA KAZANLIK İŞBİRLİĞİNDE İLK ADIM
Elektrikli bisiklet tamiri ve kampanyalı aküler Güven Motor'da
Isparta ITKM Pazar Cami Kadir Gecesi ibadete açıldı
ISPARTA BURDUR, TANITIM İÇİN GELEN ÜNLÜLERİ ETKİLEDİ
Isparta için Lavanta uyarısı ''çok geç olacak''
Kredi kartı olanlara çok önemli uyarı
Isparta'da bayramda kesintisiz elektrik için sahada olacaklar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMiphone ekran tamiriISPARTA ERKEK GİYİMroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta için Lavanta uyarısı ''çok geç olacak''Isparta için Lavanta uyarısı ''çok geç olacak''01 Haziran 2019
Isparta'nın eğitim alanında 25 Yıllık Hayali Gerçek OluyorIsparta'nın eğitim alanında 25 Yıllık Hayali Gerçek Oluyor31 Mayıs 2019
Isparta Belediyesi'nden kamuoyuna duyuruIsparta Belediyesi'nden kamuoyuna duyuru03 Haziran 2019
Kredi kartı olanlara çok önemli uyarıKredi kartı olanlara çok önemli uyarı01 Haziran 2019
Isparta ITKM Pazar Cami Kadir Gecesi ibadete açıldıIsparta ITKM Pazar Cami Kadir Gecesi ibadete açıldı01 Haziran 2019
Aklınızda bulunsun Isparta nöbetçi fırınlar 2019Aklınızda bulunsun Isparta nöbetçi fırınlar 201905 Haziran 2019
ISPARTA 2. ULUSAL GÜL FUARI BAŞLIYORISPARTA 2. ULUSAL GÜL FUARI BAŞLIYOR06 Haziran 2019
AĞZINIZ TATLI BAYRAMINIZ ŞÖLEN OLSUN!AĞZINIZ TATLI BAYRAMINIZ ŞÖLEN OLSUN!31 Mayıs 2019
ISPARTA KAZANLIK İŞBİRLİĞİNDE İLK ADIMISPARTA KAZANLIK İŞBİRLİĞİNDE İLK ADIM03 Haziran 2019
Isparta’nın Tanıtımına Isparta Kartpostalları ile destekIsparta’nın Tanıtımına Isparta Kartpostalları ile destek31 Mayıs 2019
Isparta haber Google'da birinci sıraya yükseldiIsparta haber Google'da birinci sıraya yükseldi03 Haziran 2019
Isparta Cumhuriyet Başsavcısı kararname ile değiştiIsparta Cumhuriyet Başsavcısı kararname ile değişti01 Haziran 2019
Elektrikli bisiklet tamiri ve kampanyalı aküler Güven Motor'da Elektrikli bisiklet tamiri ve kampanyalı aküler Güven Motor'da01 Haziran 2019
BAYRAM SÜRESİNCE ISPARTA’DA 46 NOKTADA UYGULAMA YAPILACAKBAYRAM SÜRESİNCE ISPARTA’DA 46 NOKTADA UYGULAMA YAPILACAK03 Haziran 2019
Isparta'da Salı pazarı'nda bayram hareketliliğiIsparta'da Salı pazarı'nda bayram hareketliliği03 Haziran 2019
​Dananın çarpması sonucu beton zemine düşen yaşlı adam öldü​Dananın çarpması sonucu beton zemine düşen yaşlı adam öldü03 Haziran 2019
Isparta bayram namazı saati kaçta 2019Isparta bayram namazı saati kaçta 201903 Haziran 2019
Eğirdir'de bayramlaşma Belediye binası önünde gerçekleştiEğirdir'de bayramlaşma Belediye binası önünde gerçekleşti04 Haziran 2019
ISPARTA BURDUR, TANITIM İÇİN GELEN ÜNLÜLERİ ETKİLEDİISPARTA BURDUR, TANITIM İÇİN GELEN ÜNLÜLERİ ETKİLEDİ01 Haziran 2019
Isparta'da Bayramlaşma Programı 2019Isparta'da Bayramlaşma Programı 201904 Haziran 2019