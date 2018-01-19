TÜM SERALARI FIRTINA VURDU!

Antalya'nın Demre ilçesinde, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına seralarda hasara yol açtı.Edinilen bilgiye göre, Demre ilçesinde dün sabaha saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli fırtına gece saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Fırtına nedeniyle Yuva, Çevreli, Kapaklı ve Köşkerler Mahallelerinde bulunan seraların plastik örtüleri parçaladı. Fırtına nedeniyle bir çok üründe zarar gördü. İlçenin bir çok mahallesinde seraların plastik örtüsü, fırtına nedeniyle uçarken, birçok noktada da ağaçlar devrildi. Fırtına, bugün saat 10.00 sıralarında, etkisini kaybetti. Vatandaşlar, etkisini kaybeden fırtınanın ardından seralarına plastik örtü çekmeye başladı.Demre Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri ise fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.ANTALYA (İHA)