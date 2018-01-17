Trafik Kazası! otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti.Kumluca Temel Eğitim Mahallesi Gödene Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Kazım Ceylan’a Aydın Ş.'nin kullandığı 07 V 4266 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ceylan, olay yerine gelen 112 acil ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazım Ceylan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Sürücü Aydın Ş. gözaltına alınırken, Kazım Ceylan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna sevk edildi.ANTALYA (İHA)