TRAFİK KAZASI! 2 KİŞİ YARALANDI...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza bugün saat 16:30 sıralarında Mavikent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Kemal Dündar (25) idaresindeki kullandığı 07 CEN 93 plakalı otomobil ,aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarında bulunan kanala düştü. Kazada otomobil sürücüsü A. Kemal Dündar ve araçta bulunan Hakan Arıçetin (24) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 acil ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.ANTALYA(İHA)