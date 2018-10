- Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu'nun dört bir yanından gelen binlerce ürünün yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu YÖREX’e katılıyor. Tokat Ticaret Sanayi Odası, TOBB’un desteğiyle, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde her yıl “Sizin oraların nesi meşhur?” sloganıyla düzenlenen YÖREX’te yaklaşık 15 firma ve 40'a yakın ürünle yer alacak.Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, YÖREX’e her yıl katıldıklarını belirterek, bu yıl meclis üyelerinin de katılımıyla YÖREX’te olacaklarını bildirdi. Çelik, YÖREX’e, Tokat Ticaret Borsası, Zile Ticaret Borsası, Turhal TSO, Zile TSO, Erbaa TSO, Niksan TSO ile birlikte katılacaklarını söyledi. Başkan Çelik, yöresel ürün zengini Tokat’ı Antalya’da en iyi şekilde tanıtacaklarını kaydederken, “Antalya'da Tokat rüzgarı estireceğiz. Yaklaşık 15 firma ile 40'a yakın ürünümüzü görücüye çıkarıyoruz. Orada el sanatlarımızı da gösterme fırsatımız olacak. Tokat yaprağından basmasına kadar, Zile pekmezinden, çemene, salçamıza kadar Tokat'ı en iyi şekilde tanıtacağız. Antalya'da düzenlenen bu fuara, gerek ülkemizden gerek ise ülkemiz dışından ciddi derecede ilgi var. Bu nedenle YÖREX’i çok önemsiyoruz” diye konuştu.Ali Çelik, YÖREX’i her yıl büyüterek düzenleyen Antalya Ticaret Borsası’na teşekkür etti.Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, YÖREX’in her geçen yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin en önemli fuarları arasında yerini aldığını belirtti. Tokat’ın zengin yöresel ürünlerini YÖREX’te görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Çandır, oda, borsa, kalkınma ajansları ve yerel yönetimlere katkıları nedeniyle teşekkür etti. Çandır, 7 bin metrekare alanda yöresel ürünleri bir araya getireceklerini söylerken, “Ziyaretçilerimizi Türkiye’nin en sevilen fuarına bekliyoruz” dedi.İHA