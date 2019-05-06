Antalya'da cam silmek için çıktığı pencereden düşen kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, merkez Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2030. Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katındaki evinde temizlik yapan Fulya Bölek (40), cam silmek için çıktığı pencereden apartman bahçesine düştü.Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve acil sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Olayı duyarak eve gelen Bölek'in yakınları fenalık geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bölek'in cesedi hastane morguna kaldırıldı.Öte yandan, düştüğü pencerede cam silmekte kullandığı bezin takılı kaldığı görülen Bölek'in, dün doğum gününü kutladığı öğrenildi.ANTALYA (AA) -