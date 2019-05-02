Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortum felaketinde içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, 99'üncü gününde de devam etti. Çalışmalara Antalya İl Jandarma Komutanlığına ait "pense" adlı kadavra köpeği de eşlik etti.





"Tek umudumuz, isteğimiz mezarının olması"

- Antalya'daki hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor

- Olaydan yaralı kurtulan Acar'ın annesi Ayla Akkın:

- "Elden gelen hiçbir şey yok. Tek umudumuz, isteğimiz mezarının olması. Allah onu da vermeyebilir. Onun bilincindeyim ama umutla aramayı devam ettiriyoruz"

- "Olay günü kızımla kahvaltı masasında uzun uzun sohbet ettik. 'Benim hedeflerim, hayallerim büyük' dedi. Türkiye'ye başarılarıyla kendini duyurmak istiyordu. Maalesef bu şekilde adını duyurdu"



Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum felaketinde kızının derede kaybolduğu olaydan yaralı kurtulan Ayla Akkın, ellerinden bir şey gelmediğini belirterek "Tek umudumuz, isteğimiz mezarının olması. Allah onu da vermeyebilir. Onun bilincindeyim ama umutla aramayı devam ettiriyoruz." dedi.

Hortum felaketinde içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, 99'üncü gününde de devam etti.

Ağva Deresi'ndeki arama çalışmaları kapsamında suyun azaldığı bölümlerde oluşan balçık yığınlarını temizlemek için iş makinesiyle çalışma yapıldı. Çalışmalara Antalya İl Jandarma Komutanlığına ait "pense" adlı kadavra köpeği de eşlik etti. "Pense"nin tepki verdiği yerlerde aramalar yoğunlaştırıldı.

Bir günlüğüne ara verilen arama çalışmalarının ardından gazetecilere açıklama yapan anne Ayla Akkın ise çalışmalara katılan ekiplere minnettar olduklarını söyledi.

- "Tek umudumuz, isteğimiz mezarının olması"

Çok üzgün olduğunu ifade eden Akkın, şöyle konuştu:

"Sona geldik. Allah'a dayandık. Elden gelen hiçbir şey yok. Tek umudumuz, isteğimiz mezarının olması. Allah onu da vermeyebilir. Onun bilincindeyim ama umutla aramayı devam ettiriyoruz. Olay günü kızımla kahvaltı masasında uzun uzun sohbet ettik. 'Benim hedeflerim, hayallerim büyük.' dedi. Türkiye'ye başarılarıyla kendini duyurmak istiyordu. Maalesef bu şekilde adını duyurdu. Ben de 'Boş ver kızım. Okulu bitir yanıma gel.' dedim. Boynumu büktüm. 'Bu sefer gitme.' kızım dedim. Boynunu bükerek bana tebessüm etti ama beni temelli bırakıp gitti. Bir bakmışsın arkadaştık, bir bakmışsın kardeş, bir bakmışsın anne ve kızdık. O benim her şeyimdi. Ben sadece kızımı kaybetmedim her şeyimi kaybettim."

Baba Ahmet Acar ise arama çalışmalarına rağmen kızının halen bulunamadığını dile getirdi. Kızının yarın gıyabi cenaze namazını kılacaklarını hatırlatan Acar, "Ruhunun şad olması için bu namazı kılmak zorundayız. Bugüne kadar bir umutla bekledik, namazını kılmadık ama artık kılmak zorundayız. " dedi.

Kemer ilçesinde Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil, 24 Ocak'ta hortum nedeniyle dereye sürüklenmiş, kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken sele kapılan kızı kaybolmuştu.



ANTALYA (AA) -



