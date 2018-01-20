Şüpheli araçlardan 3 kilo esrar çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda 3 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin koordinesinde uyuşturucu ticaretine ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu ekipler, Diyarbakır'dan Konya ve Antalya plakalı otomobillerle Alanya’ya uyuşturucu getirileceği ve bu maddeyi burada satacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine gece saatlerinde ilçe girişinde pusu kuran ekipler, şüpheli 2 aracı durdurdu. Araçta bulunan şüpheli A.K, S.Ö, H.D. ve D.Ö. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise toplam 3 kilo esrar bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi.ANTALYA (İHA) -