SunExpress’ten bu yaz 8 yeni destinasyon

SunExpress’ten bu yaz 8 yeni destinasyon
ANTALYA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
SunExpress’ten bu yaz 8 yeni destinasyon 
- SunExpress, bu yaz Antalya'dan 5, İzmir'den ise 3 yeni Avrupa destinasyonuna seferler gerçekleştirecek
Türk Hava Yolları  ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress tarafından, bu yaz Antalya'dan 5, İzmir'den ise 3 yeni Avrupa destinasyonuna seferler düzenlenecek. 
SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, şirket 2019 yaz sezonunda da Türkiye-Avrupa arasındaki uçuşlarını artırmaya devam ediyor. Hem Akdeniz hem de Ege bölgelerine tarifeli seferlerle turist getiren havayolu SunExpress, bu yaz Antalya ve İzmir uçuş ağına Avrupa'da yeni destinasyonlar ekleyecek. 
SunExpress, 2019 yaz sezonunda Antalya-Avrupa uçuşlarına Oslo, Eindhoven, Friedrichshafen, Göteborg ve Prag'ı ekleyecek. 13 Nisan itibarıyla Antalya'dan Avrupa'nın gözde destinasyonları Oslo ve Eindhoven'a direkt tarifeli seferlerle uçmaya başlayan SunExpress, 26 Mayıs'ta Antalya'dan İsveç'in ikinci büyük şehri Göteborg'u ve 11 Haziran itibarıyla da dünyanın en çok ziyaret edilen turizm destinasyonlarından Prag'a uçmaya başlayacak. 
Bütün bu yeni destinasyonlara ek olarak SunExpress, 5 Ağustos'ta Almanya'da Friedrichshafen'a da uçacak.  
SunExpress, 2019 yazında Türkiye'nin turizm başkenti ve SunExpress'in merkezi olan Antalya'ya 3,7 milyon koltukla tarihinin en yüksek arzını gerçekleştirecek. Mevcut birçok hatta uçuş frekansını da artıran hava yolunun 2019 yazında Antalya'dan sunacağı toplam dış hat destinasyon sayısı 36'ya yükselecek.
İç hatlarda ise Antalya'yı direkt seferlerle Adana, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van'a bağlayan SunExpress, Antalya'dan Türkiye'nin 8 şehrine seferler yapıyor. 
-  İzmir-Avrupa uçuşlarına üç yeni destinasyon
SunExpress, 2019 yaz sezonunda İzmir kalkışlı Avrupa uçuşlarına ise Eindhoven, St. Petersburg ve Marsilya'yı ekledi. İzmir'den Hollanda'nın Eindhoven şehrine 13 Nisan itibarıyla direkt tarifeli seferlerle uçmaya başlayan SunExpress, 30 Mayıs itibarıyla Rusya'nın popüler turizm destinasyonu St. Petersburg'a ve 10 Haziran itibarıyla da Fransa'nın ikinci büyük şehri Marsilya'ya uçmaya başlıyor. 
Aktarma merkezi İzmir'e bu yaz 1,7 milyon koltuk arz eden havayolu şirketinin yeni destinasyonlar ile birlikte 2019 yazında İzmir'den sunduğu toplam dış hat destinasyon sayısı 32'ye çıkacak.  
İç hatlarda ise İzmir'i direkt seferlerle Adana, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'a bağlayan SunExpress, İzmir'den Türkiye’de toplamda 12 şehre uçuş gerçekleştiriyor. 
-Anadolu'da yüzde 30 kapasite artışı 
Anadolu ile Avrupa kentleri arasında direkt seferlerle uçan SunExpress, bir önceki yıla göre yüzde 30 kapasite artışı ile Kütahya, Malatya, Adana, Ankara, Gaziantep, Elazığ, Konya, Kayseri, Ordu-Giresun, Samsun, Trabzon ve Diyarbakır olmak üzere Avrupa'nın 16 şehrine direkt tarifeli seferler sunuyor.
Ankara-Berlin, Malatya-Düsseldorf, Kütahya/Zafer-Düsseldorf, Samsun-Köln, Diyarbakır-Stuttgart, Elazığ-Stuttgart, Konya-Stuttgart ve Konya-Oslo seferleri, şirketin yaz sezonunda Anadolu'dan başlattığı yeni uçuşlar arasında yer alıyor.

ANTALYA (AA) - 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da ve ilçelerinde sağlık için etkinliler düzenlendi
Isparta'da “Biz Anadoluyuz” Halk Oyunları Gecesi
Isparta’nın İnsan Odaklı 100 Yılının Profili: "Yaşayan Tarih"
Isparta'da il kez uygulanan tedavi ile torbadan kurtuldu
FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle yakalandı
81 ile genelge gönderildi! denetimler artırılacak
Memur ve emekliye 730 TL ek zam gelecek
SDÜ’nün Genç Tiyatrocuları Akdeniz Bölge İkincisi Oldu
​Cahit Berkay'dan Isparta'da gençlere tavsiyeler
ISPARTA'DAN BÜYÜK HALTER BAŞARISI
TÜRKER AVM'DE RAMAZAN KOLİSİ VE İNDİRİM
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
“Yaşayan Tarih Isparta” Belgeseli Gösterime Sunuluyor
Alanyasporlu futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti
Isparta'da Ramazan'da ''Gönül Sofrası''
Isparta Davrazspor BAL'da oynamaya hak kazandı
Isparta'da her bütçeye göre Ramazan yardım kolisi
Uluborlu Beyaza Büründü
Isparta'da mangallık lezzetli etler için adres Kültür Et
Isparta'nın koku sorunu için çalışmalar devam ediyor
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
​Isparta'da tarihi eser operasyonu
Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi
Türkiye'nin İlk ''SUCUL CANLILAR MÜZESİ'' Isparta'da açıldı
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA ÇOCUK BAKIM BAKIMISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAKISPARTA İŞKUR DUYURDU BU MESLEK BRANŞLARINDA ELEMAN ALINACAK25 Nisan 2019
Karayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıKarayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı24 Nisan 2019
​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 2019​Isparta Belediyesi'nde görev değişiklikleri 201926 Nisan 2019
Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi Koza Tekstil'in 7 katlı yeni şubesi26 Nisan 2019
Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldüBurdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldü23 Nisan 2019
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonuIsparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu26 Nisan 2019
Türkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da YapılacakTürkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da Yapılacak24 Nisan 2019
3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e24 Nisan 2019
​Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca yol aldı​Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca yol aldı25 Nisan 2019
Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 2019Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 201923 Nisan 2019
Isparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımıIsparta'ya Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı25 Nisan 2019
Vali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde BulunduVali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde Bulundu24 Nisan 2019
SDÜ’nün Genç Tiyatrocuları Akdeniz Bölge İkincisi OlduSDÜ’nün Genç Tiyatrocuları Akdeniz Bölge İkincisi Oldu29 Nisan 2019
Isparta “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” AçılıyorIsparta “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor25 Nisan 2019
Türkiye'nin İlk ''SUCUL CANLILAR MÜZESİ'' Isparta'da açıldıTürkiye'nin İlk ''SUCUL CANLILAR MÜZESİ'' Isparta'da açıldı26 Nisan 2019
Vali Seymenoğlu Minik Kayakçılara Verdiği Sözü TuttuVali Seymenoğlu Minik Kayakçılara Verdiği Sözü Tuttu24 Nisan 2019
Uluborlu Beyaza BüründüUluborlu Beyaza Büründü27 Nisan 2019
Isparta'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Isparta'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı 25 Nisan 2019
​Cahit Berkay'dan Isparta'da gençlere tavsiyeler​Cahit Berkay'dan Isparta'da gençlere tavsiyeler29 Nisan 2019
Isparta'ya bilek güreşinde yeni Türkiye dereceleri geldiIsparta'ya bilek güreşinde yeni Türkiye dereceleri geldi24 Nisan 2019