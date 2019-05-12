Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, trafik haftası kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.İlçenin Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün- Süleyman Süral Meslek Yüksek Okulunda ve çeşitli okullarda düzenlenen programda "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yaya öncelikli trafik güvenliği teması kapsamında ilçede yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verildi.Ekipler, Tekeli, Gülşen Baki ve Kadriye İlkokullarında 379 öğrenciye haftanın anlam ve önemi hakkında bilgi verdi.Ayrıca bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.ANTALYA (AA) -