Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Üniversite Tanıtım Günleri Etkinliği düzenlendi.Serik ilçesi İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen etkinliğe, İlçe Kaymakamı Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çinar, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, kurum amirleri, öğretmenler ve liselerin son sınıf öğrencileri katıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, ilçede halen 16 lisede bin 406 öğrencinin lise son sınıfta okuduğunu kaydetti.Öğrencilerin haziran ayı içerisinde girecekleri sınav sonucuna göre tercih işlemi yapacaklarını dile getiren Ekiz, öğrencilerin iyi bir tercih ve gelecekte seveceği bir iş yapmasına katkı sağlamak adına etkinliği düzenlediklerini söyledi.Açılış sonrası öğrenciler, okul bahçesinde kurulan üniversitelere ait stantları gezerek bilgi aldı.ANTALYA (AA) -