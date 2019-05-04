Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, esnafın turizm sezonu için hazır, beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.Akıllı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belek Turizm Merkezi'ndeki, Kadriye ve Boğazkent mahallelerinde haftanın üç gününde kurulan pazarlarla turistlere hizmet verdiklerini belirtti.Bu yaz sezonu için otellerin rezervasyonlarını doldurmalarıyla birlikte pazarcılar olarak sezondan umutlu olduklarını dile getiren Akıllı, geçen yılın aynı tarihlerdeki verilere göre sayılarda artış olduğunu hatırlattı."Pazarcılar odası olarak esnafımız sezon için tüm hazırlıklarımızı tamamladı. Yaklaşık iki haftadır pazarlarımıza turistlerin gelmeye başladıklarını görüyoruz. Özellikle bu günlerde Avrupa'dan gelen turistler tarafından pazarlara rağbet var." diyen Akıllı, iyi bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini ifade etti.ANTALYA (AA) -