​Şeker hastası annesi için kırmızı patates yetiştirdi

​Şeker hastası annesi için kırmızı patates yetiştirdi
ANTALYA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Şeker hastası annesi için kırmızı patates yetiştirdi
- Antalya'da şeker hastası annesinin neler yiyip, yiyemeyeceği yönünde internetten yaptığı araştırmada kırmızı (tatlı) patates ile tanışan İbrahim Ekrem Ceran, Çin'den getirdiği tohumları hobi bahçesinde toprakla buluşturdu
- İlk hasadında 500 kilogramlık ürün elde eden Ceran, patatesi önce annesine yedirdi, fazla gelen ürünü ise kilosu 15-20 liradan satmaya başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şeker hastası annesinin yiyebilmesi için hobi bahçesine kırmızı (tatlı) patates eken ve ilk hasadında 500 kilogramlık ürün elde eden İbrahim Ekrem Ceran, önce annesine tattırdı, fazla gelen ürünü ise boyutuna göre kilosu 15-20 liradan satmaya başladı.
Gazipaşa'da organizasyon işi yapan Ceran, gazetecilere yaptığı açıklamada, şeker hastası olan annesinin neler yiyip neler yiyemeyeceği yönünde internetten yaptığı araştırmada kırmızı patates ile tanıştığını söyledi. 
İnternet üzerinden 2 yıl önce Çin'den 130 kilogram tatlı patates tohumu satın aldığını anlatan Ceran, tohumları hobi amaçlı kullandığı 700 metrekarelik serasına ektiğini belirtti.
İlk hasadı bu hafta aldığını ve yaklaşık 500 kilogram tatlı patates elde ettiğini söyleyen Ceran, "Annem yıllardır şeker hastalığı ile mücadele ediyor. Patatesi çok sevdiği halde yiyemiyor. Tatlı patatesi yetiştirdikten sonra ona götürdüm ve onun için patates ürettiğimi söyledi. Çok sevindi ama 'Ben yiyemem evladım' dedi." diye konuştu. 
Annesine tatlı patatesin şeker hastalığına iyi geldiğini söylediğini dile getiren Ceran, bunu öğrendikten sonra tatlı patates yetiştirdiğini anlattığını kaydetti. Israrı üzerine annesinin patatesi yediğini söyleyen Ceran, "Şimdi gönül rahatlığıyla patatesi tüketiyor. Patatesi herkese tavsiye ediyorum, özellikle şeker hastalığı yüzünden patates yiyemeyen vatandaşlarımız, gelsinler deneme amaçlı bir parça test etsinler zaten farkı görüp gönül rahatlığıyla tüketmeye başlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.
- Patatesin kilosu 20 lira
Ayrıca tatlı patatesin yüksek lif içerdiği için tok tuttuğunu, diyet yapanlar için de tavsiye edildiğini anlatan Ceran, kendisinin de tatlı patates sayesinde kilo verdiğini kaydetti. 
Tatlı patatesin piyasada nadir bulunduğunu söyleyen Ceran, büyük ve lüks manavlarda bulunabildiğini belirtti. Ürettiği patatesin satışına da başladığını dile getiren Ceran, kilosunu küçükleri 15 liradan, büyükleri ise 20 liradan sattığını bildirdi. 

ANTALYA (AA) - 
 
Yazdır
ısparta pizza sipariş
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da kazanan takım BAL’a devam edecek
işte Isparta'ya Türkiye 3.'lüğü getiren proje
Teke Yöresi Burdur'da buluşacak
Isparta'da “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor
Isparta'da "Bir Gülücük- Bir Gelecek Köy Okulu Otobüsü" projesi
Isparta'da dolandırıcılık operasyonu
“Tüm Isparta’yı Temsil Ediyorsunuz”
“Isparta’mızda bir değişim oldu, gelişimi de birlikte yapacağız”
Başkan Başdeğirmen'in Berat Kandili Mesajı
Isparta'da kaçak avcılara operasyon!
ISUBÜ'den ''Amatör Denizci'' Eğitimi
Isparta'da Zirai Don Tehlikesine Dikkat!
Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş
Isparta’nın Kültürel Mirası: “Kaybetmek Yok”
Vali Seymenoğlu Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü Kabul Etti
Isparta SN Döner özel indirimlerle açıldı
Burdur-Isparta karayolunda yakalandılar
Isparta'da Nisan ayı merkez muhtarlar toplantısı
Isparta Şehir Hastanesinde ağrıları son buldu
ISPARTA'DA VOLEYBOL HEYECANI BAŞLADI 2019
Isparta'da Mezuniyet Töreninin Yeri Belli Oldu
Öğrencilerden Başkan Başdeğirmen’e anlamlı hediye
Isparta il müftülüğü taşındı
Isparta'da yeni nesil yazar kasalarda süper kampanya büyük avantaj
Ispartalı sporcularımızdan yeni başarılar geldi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA ÇOCUK BAKIM BAKIMISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

​Antalya'da yolcu otobüsü devrildi​Antalya'da yolcu otobüsü devrildi16 Nisan 2019
Mut'ta açık alanda erik hasadı başladıMut'ta açık alanda erik hasadı başladı16 Nisan 2019
Isparta SN Döner özel indirimlerle açıldı Isparta SN Döner özel indirimlerle açıldı 18 Nisan 2019
TÜM ÖZEL ETKİNLİKLERİNİZ İÇİN BUBBLE KİDS CAFE & BİSTROTÜM ÖZEL ETKİNLİKLERİNİZ İÇİN BUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO15 Nisan 2019
Isparta il genel meclis başkanı belli oldu...Isparta il genel meclis başkanı belli oldu...15 Nisan 2019
Isparta'da Mezuniyet Töreninin Yeri Belli OlduIsparta'da Mezuniyet Töreninin Yeri Belli Oldu17 Nisan 2019
Isparta Şehir Hastanesinde ağrıları son bulduIsparta Şehir Hastanesinde ağrıları son buldu17 Nisan 2019
Isparta Valisi, Belediye başkanını kabul etti Isparta Valisi, Belediye başkanını kabul etti 16 Nisan 2019
GÜNCELLEME - Antalya'da yolcu midibüsü devrildiGÜNCELLEME - Antalya'da yolcu midibüsü devrildi16 Nisan 2019
Burdur-Isparta karayolunda yakalandılarBurdur-Isparta karayolunda yakalandılar17 Nisan 2019
Isparta'da yılkı tayının vurulduğu iddiasıIsparta'da yılkı tayının vurulduğu iddiası16 Nisan 2019
Limuzinli düğün hayalleri çekici üzerinde gerçekleştiLimuzinli düğün hayalleri çekici üzerinde gerçekleşti15 Nisan 2019
Isparta il müftülüğü taşındıIsparta il müftülüğü taşındı17 Nisan 2019
Isparta'da dolandırıcılık operasyonuIsparta'da dolandırıcılık operasyonu19 Nisan 2019
Oksijen Cenneti Isparta Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı Oksijen Cenneti Isparta Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı 16 Nisan 2019
Isparta'da Nisan ayı merkez muhtarlar toplantısı Isparta'da Nisan ayı merkez muhtarlar toplantısı 17 Nisan 2019
Isparta il genel meclisi bugün toplanıyor!Isparta il genel meclisi bugün toplanıyor!15 Nisan 2019
ISPARTA'DA VOLEYBOL HEYECANI BAŞLADI 2019ISPARTA'DA VOLEYBOL HEYECANI BAŞLADI 201917 Nisan 2019
Isparta’nın Kültürel Mirası: “Kaybetmek Yok”Isparta’nın Kültürel Mirası: “Kaybetmek Yok”18 Nisan 2019
Isparta'da “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” AçılıyorIsparta'da “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor19 Nisan 2019