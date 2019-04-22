Şeker hastası annesi için kırmızı patates yetiştirdi

- Antalya'da şeker hastası annesinin neler yiyip, yiyemeyeceği yönünde internetten yaptığı araştırmada kırmızı (tatlı) patates ile tanışan İbrahim Ekrem Ceran, Çin'den getirdiği tohumları hobi bahçesinde toprakla buluşturdu

- İlk hasadında 500 kilogramlık ürün elde eden Ceran, patatesi önce annesine yedirdi, fazla gelen ürünü ise kilosu 15-20 liradan satmaya başladı



Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şeker hastası annesinin yiyebilmesi için hobi bahçesine kırmızı (tatlı) patates eken ve ilk hasadında 500 kilogramlık ürün elde eden İbrahim Ekrem Ceran, önce annesine tattırdı, fazla gelen ürünü ise boyutuna göre kilosu 15-20 liradan satmaya başladı.

Gazipaşa'da organizasyon işi yapan Ceran, gazetecilere yaptığı açıklamada, şeker hastası olan annesinin neler yiyip neler yiyemeyeceği yönünde internetten yaptığı araştırmada kırmızı patates ile tanıştığını söyledi.

İnternet üzerinden 2 yıl önce Çin'den 130 kilogram tatlı patates tohumu satın aldığını anlatan Ceran, tohumları hobi amaçlı kullandığı 700 metrekarelik serasına ektiğini belirtti.

İlk hasadı bu hafta aldığını ve yaklaşık 500 kilogram tatlı patates elde ettiğini söyleyen Ceran, "Annem yıllardır şeker hastalığı ile mücadele ediyor. Patatesi çok sevdiği halde yiyemiyor. Tatlı patatesi yetiştirdikten sonra ona götürdüm ve onun için patates ürettiğimi söyledi. Çok sevindi ama 'Ben yiyemem evladım' dedi." diye konuştu.

Annesine tatlı patatesin şeker hastalığına iyi geldiğini söylediğini dile getiren Ceran, bunu öğrendikten sonra tatlı patates yetiştirdiğini anlattığını kaydetti. Israrı üzerine annesinin patatesi yediğini söyleyen Ceran, "Şimdi gönül rahatlığıyla patatesi tüketiyor. Patatesi herkese tavsiye ediyorum, özellikle şeker hastalığı yüzünden patates yiyemeyen vatandaşlarımız, gelsinler deneme amaçlı bir parça test etsinler zaten farkı görüp gönül rahatlığıyla tüketmeye başlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

- Patatesin kilosu 20 lira

Ayrıca tatlı patatesin yüksek lif içerdiği için tok tuttuğunu, diyet yapanlar için de tavsiye edildiğini anlatan Ceran, kendisinin de tatlı patates sayesinde kilo verdiğini kaydetti.

Tatlı patatesin piyasada nadir bulunduğunu söyleyen Ceran, büyük ve lüks manavlarda bulunabildiğini belirtti. Ürettiği patatesin satışına da başladığını dile getiren Ceran, kilosunu küçükleri 15 liradan, büyükleri ise 20 liradan sattığını bildirdi.



ANTALYA (AA) -

