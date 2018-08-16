- Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde yaşayan Şaban Dede, PKK'nın hain saldırı sonucu şehit ettiği Astsubay eşi, 11 aylık bebeği ve tüm Şehitler için Batı Torosları en yüksek ikinci dağı olan 3024 rakımlı Kaş Akdağ uyluk tepesine Türk Bayrağı dikti.Kumluca’da yaşayan 36 yaşındaki Şaban Dede, Batı Torosları en yüksek ikinci dağı olan 3024 rakımlı Kaş Akdağ uyluk tepesine PKK'nın hain saldırı sonucu şehit ettiği Astsubay eşi, 11 aylık bebeği ve tüm Şehitler için Türk Bayrağı dikti. 3024 rakımdaki Kaş Akdağ uyluk tepesine diktiği bayrağın hikayesini anlatan Şaban Dede, “Batı Antalya’nın ikinci yüksek dağına çıkarak 3024 rakımda bayrak olmadığını keşfettim. Bunu bir görev bilerek 1 hafta sonra tekrar çıkmak için 3,5 metre uzunluğunda 3 parça halinde demir direkleri ve 1,1 metre eninde 1,80 metre boyunda bayrakla çıkış yaptım. Bu mutlu güzel günü görmek nasip oldu. Diyeceğim şu ki; hiç bir güç bizim bayrak, vatan sevgimizi bütünlüğümüzü bozamayacağını göstermek gerekiyor biz bir bütünüz” dedi.Şaban Dede ayrıca bayrak dikiminde emeği geçen Oğuz Topaloğlu ve Veli Topaloğlu’na da teşekkür etti.İHA