Şehit Uzman Çavuş Zencirli'nin cenazesi Antalya'ya getirildi
- Yüksekova'da PKK'lı teröristlerlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin cenazesi Antalya'nın Alanya ilçesine getirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin cenazesi, Gazipaşa Havalimanı'na getirildi.
Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Antalya'nın Alanya ilçesine gönderilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, havalimanında askeri törenle karşılandı.
Annesi Leyla Çelik'in gözyaşlarını tutamadığı Zencirli'nin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.
Şehidin cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Alanya Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.
ANTALYA (AA) -