Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı, 23 yıl önce Şırnak'ta şehit düşen jandarma er için hatıra ormanı oluşturdu.İlçenin Bucakkışla Mahallesi yakınlarında Akseki-Seydişehir kara yolunda 9 dönümlük alana fidan dikilme etkinliğine, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hulusi Mehmet Müdür, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu, kurum personelleri ve öğrenciler katıldı.Kaymakam Nasır, burada yaptığı konuşmada, kaymakamlık olarak belediyenin, öğrencilerin, TEMA Vakfi yöneticilerinin katkılarıyla İl Jandarma Komutanlığının göndermiş olduğu 800 sedir fidanını 1996'da Şırnak'ta şehit düşen Hüseyin Özçelik adına diktiklerini söyledi.TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, Akseki Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığının öncülüğünde öğrencilerle 800 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Akseki'de de taş ocakları nedeniyle doğada ciddi tahribat verildiğini belirten Ataç, "Onun tam aksine burada bugün bu güzel coğrafyada fidan diktik. Tüm kamuoyunun ve ilgililerin bu güzel coğrafyanın gelecek kuşaklara kalması için korunması gerektiğini, hatta bunun şart olduğunu, doğanın korunması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.Konuşmalardan sonra, 800 fidan toprakla buluşturuldu.ANTALYA (AA) -