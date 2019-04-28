Üç top bilardoda çok sayıda başarısı bulunan bilardo oyuncusu Semih Saygıner, Antalya'da bir alışveriş merkezinde gösteri yaptı. Merkez Kepez ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, 3 top bilardo oyunundaki hünerini sergileyen Saygıner'e, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.3 top bilardoda çok sayıda başarısı bulunan bilardo oyuncusu Semih Saygıner, Antalya'da bir alışveriş merkezinde gösteri yaptı.Merkez Kepez ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, 3 top bilardo oyunundaki hünerini sergileyen Saygıner'e, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Yaptığı birbirinden zorlu vuruşlarla izleyenlerden alkış alan Saygıner, zaman zaman izleyicilerin de katılım sağladığı yaklaşık yarım saatlik bir gösteri sundu.Milli bilardocu, gösteri sonunda hayranlarıyla fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı. Bazı zorlu vuruşları izleyenlere de deneten usta bilardocu, başarılı olanlara alışveriş merkezindeki oyun merkezinde ücretsiz bilardo ve bowling hediye etti.Saygıner, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilardonun son dönemlerde popülaritesini bir miktar kaybettiğini belirtti.Bu tarz etkinliklerdeki ilginin, insanların önüne geldiğinde bilardoyu hevesle izlediklerini gösterdiğini dile getiren Saygıner, biraz daha çaba harcanarak bilardonun eski popülaritesine kavuşacağını düşündüğünü söyledi.Hedefinin tekrar dünya klasmanında zirveye çıkmak olduğunu vurgulayan Saygıner, "Şu an dünya klasmanında dördüncü sıradayım. Yükselmek, birinciliğe kadar çıkmak istiyorum. Onun için de sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyorum. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda iyi dereceler alıp, tekrar birinciliğe çıkarım. Şu an için hedefim bu." ifadelerini kullandı.ANTALYA (AA) -