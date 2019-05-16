Renkli şovlarıyla turistlere dondurma satıyorlar

Renkli şovlarıyla turistlere dondurma satıyorlar
ANTALYA 0
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Turizmin başkenti Antalya'nın dondurmacıları, başta İngilizce, Rusça, Almanca ve Arapça olmak üzere 12 dilde dondurma satıyor, birbirinden ilginç şovlarıyla, tezgahlarının önünde turist kuyrukları oluşturuyor. Her yıl ortalama 150'den fazla ülkeden ziyaretçi çeken Antalya'daki dondurma satıcıları, bir taraftan yaptıkları şovlarla turistleri eğlendirirken bir taraftan da Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyor.

Renkli şovlarıyla turistlere dondurma satıyorlar
- "Turizmin başkenti" Antalya'nın dondurmacıları, birbirinden ilginç şovlarıyla turistlerin ilgi odağı oluyor
- Yabancı dil konusunda kendilerini geliştiren dondurmacılar, bir taraftan yaptıkları şovlarla turistleri eğlendirirken diğer taraftan Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyor
- Dondurma satıcısı Yakup Ceren:
- "Burada 12 dilde dondurma satışı yapıyorum. Kendi dillerini duyduklarında çok hoşlarına gidiyor"

 "Turizmin başkenti" Antalya'nın dondurmacıları, birbirinden ilginç şovlarıyla tezgahlarının önünde turist kuyrukları oluşturuyor. 

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken Antalya'da dondurma satıcıları, bir taraftan yaptıkları şovlarla turistleri eğlendirirken, diğer taraftan da Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyor.

Selçuklu'nun, Osmanlı'nın damgasını vurduğu Antalya'nın kalbi konumundaki tarihi Kaleiçi'ne geçişte turistlerin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanı'ndaki dondurmacılar, turistlere başta İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca ve Arapça olmak üzere birçok dilde satış yapıyor.

Yöresel kıyafetli ustalar, Kahramanmaraş'tan getirilen keçi sütünden kesme dondurmayı özel yapım uzun bir kaşıkla dolaptan alıyor. Ustalar, dondurmayı külaha koyup müşteriye sunarlarken yaptıkları birbirinden ilginç şovlarla turistleri eğlendiriyor.

Turistler, dondurmacıların yöresel kıyafetleriyle yaptıkları şovları cep telefonlarıyla da kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor, özçekim yapmayı da ihmal etmiyor.

- "12 dilde dondurma satışı yapıyorum"

Dondurma satıcılarından Yakup Ceren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satış yaparken turistleri eğlendirmeyi çok sevdiğini söyledi.

Bir taraftan satış yaparken bir taraftan da Antalya'yı ziyarete gelen turistleri kendi dillerinde yaptıkları esprilerle güldürdüklerini belirten Ceren, şunları söyledi:

"Turistleri eğlendirmek için güldürmek için yapmadığımız şey kalmıyor. Dünyada ülkemizi, dondurmamızı tanımayan ülke kalmadı. Burada 12 dilde dondurma satışı yapıyorum. Kendi dillerini duyduklarında çok hoşlarına gidiyor. Bir yabancının Türkçe konuştuğunu duyduğumuzda nasıl bizim hoşumuza gidiyorsa onların da aynı şekilde hoşuna gidiyor. Kendi dillerinde espriler var, onları da yapıyoruz. Çok hoşlarına gidiyor."

Turistleri eğlendirmek için çeşitli şovlar yaptıklarını ve bu şovların görsellerinin turistlerce paylaşıldığını vurgulayan Ceren, böylelikle meşhur Kahramanmaraş dondurmasının dünyanın her ülkesinde tanındığını vurguladı.

Yaptıkları işle bir taraftan da Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunduklarını dile getiren Ceren, şöyle devam etti:

"Satış yapmaktan ziyade turistleri eğlendirmeyi seviyorum. İnsanları güldürmek hoşuma gidiyor. Yemek nasıl bir ihtiyaçsa insanları güldürmek de bir ihtiyaç olmalı bence. İnsanlar güldükçe, mutlu oldukça daha güzel şeyler çıkar ortaya. İyilik varsa kötülük kayboluyor. İki yıl önce Fethiye'de çalıştım, O insanlarla tekrar burada karşılaştım. Günde bine yakın kişiyle muhatap oluyorum. Dolayısıyla ben onları tanımadım ama onlar beni tanıdı. Seninle olan resim ve videolarını gösteriyorlar. Güzel bir dostluk oluşuyor." diye konuştu.

- "Türkiye çok seviliyor"

Dondurmacılardan Ahmet Kostul da yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraştığını, işini çok sevdiğini söyledi.

Kostul, "İşimi seviyorum. İnsanlara yardımcı olmayı seviyorum. İnsanlara bir şeyler sunmayı, Türkiye'nin güzelliklerini anlatmayı seviyorum. Gittiğimiz ülkelerde de Türkiye'yi temsil ediyoruz. Antalya çok güzel, Antalya'ya çok turist geliyor. Türkiye çok sevilen bir ülke. Kahramanmaraş dondurması da çok seviliyor. Özellikle Asya ülkelerinde Türkiye denilince akla dondurma geliyor. Ben 10-12 dilde dondurma satışı yapıyorum. Bilmediğimiz dillerde de rehberlerden yardım alıyoruz. Bu şekilde işimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Emrah Şişman ise 4 yıldır bu işi yaptığını belirterek, turistlerle dondurma satacak kadar hemen her dilde anlaşabildiğini kaydetti.

Satışı dondurma şovla yaptıklarını belirten Şişman, "Yaptığımız şovlar onların çok hoşuna gidiyor. Fotoğraf ve video çekiyorlar. Bu şekilde Kahramanmaraş dondurmasını ve Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtıyoruz. Turistlerle hemen her dilde anlaşabiliyorum. Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, Arapça gibi dillerde az çok dondurma satacak kadar anlaşıyorum." dedi.

 
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ANTALYA (AA) - ORHAN ÇİÇEK -
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