Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (BATEM) 5 yıl süren çalışma sonucunda geliştirilen ve tüm çeşitlerin içinde verim ve kalitede birinci olduğu için "pehlivan" adı verilen mısır tohumu tescil edildi.Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (BATEM) 5 yıl süren çalışma sonucunda geliştirilen ve tüm çeşitlerin içinde verim ve kalitede birinci olduğu için "pehlivan" adı verilen mısır tohumu tescil edildi.BATEM tarla bitkileri bölümünden Doç. Dr. Şekip Erdal ve ıslah ekibinin, uzun denemeler sonucunda geliştirdiği mısır tohumu, ekilen tüm bölgelerde diğer çeşitler arasında en iyisi oldu. Birim alandaki verimi ve kalitesi yüksek olan çeşide, her deneme ekiminde birinci olduğu için 'pehlivan' adı verildi.Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince tescillenen silajlık mısır tohumu, çiftçilerin hizmetine sunuldu.BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, AA muhabirine, Akdeniz bölgesinde özellikle tarla bitkileri konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.Bunlardan birinin mısır olduğunu belirten Ünlü, "Silajlık mısırda özellikle 'pehlivan' adı altında yeni bir çeşit tescillendirdik. Şimdilik Türkiye'deki bir numaralı mısır. Verim denemelerinde ticari çeşitlerin içinde en iyisi çıktı. O yüzden adını 'pehlivan' koyduk. Üreticimiz rahatlıkla üretebilecek." ifadesini kullandı."Mısır üretiminin yüzde 80'i yem olarak kullanılıyor"BATEM tarla bitkileri bölümünde mısır ıslahı ve yetiştiriciliği üzerine çalışan Doç. Dr. Şekip Erdal da bu alanda şu ana kadar 17 çeşit geliştirdiklerini söyledi.Türkiye'deki mısır üretiminin yüzde 80'inin hayvan yemi için kullanıldığını anlatan Erdal, "Bu konudaki açığı kapatmak için ıslah çalışmalarımız devam ediyor, yeni tohum geliştiriyoruz. BATEM ve Sakarya'daki Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile beş yıl süren silajlık mısır üzerine çalışma yaptık." diye konuştu.Tescilin iki yıl sürdüğünü belirten Erdal, şunları kaydetti:"Türkiye genelinde bir çalışma yaptık. Bu çeşit iki yılda, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'nin bağımsız denemeleri sonucunda 11 farklı yerde yapılan çalışma sonucunda birinci oldu. Şampiyon olan bir çeşit. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Gelecek yıllarda tohumluk üretimimiz arttığında, piyasada bu çeşit aktif yer alacaktır. Bir firmaya bir yıllık protokolle satıldı. Biz de tohumluk üretim çalışmalarına devam ediyoruz."Geliştirdikleri mısırın bölgelere göre değişmekle birlikte 100 ile 120 gün arasında olgunlaştığını aktaran Erdal, "Piyasada yer alan çeşitlere göre birim alanda 500 kilo daha fazla verimli. Üstün verim performansı ve kalite özellikleri çok iyi. Hayvan yediğinde daha fazla canlı ağırlık oluyor. Geliştirdiğimiz ürün yüksek performans sağladı." dedi.ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ -