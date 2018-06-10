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Paris Hilton ailesi ile de Türkiye’ye gelecek

Paris Hilton ailesi ile de Türkiye’ye gelecek
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları

  - Paris Hilton ailesi ile de Türkiye’ye gelecek   
  - Dosso Dossi Fashion Show'da Amerikalı moda tasarımcısı, model ve aktris Paris Hilton:   
  - "Bu organizasyonun bir parçası olduğum için çok mutluyum" 
  - "Organizasyonda giyeceğim kıyafetleri götüreceğim ve giymeye devam edeceğim" 
  - "Türkiye ve İstanbul’a daha önce geldim, döndüğümde arkadaşlarıma Türkiye’ye gitmeleri gerektiğini söyledim" 
  - "İleride ailemle ve çocuklarımla Türkiye’ye geleceğim" 
  - Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan: 
  - "Yaptığımız organizasyonlarla Antalya ve Türkiye’ye katkılar verdik"   
  - "Geçen yıl 420 milyon kişiye ulaştık, bu akşamda güzel bir şov olacak" 
 
- Dosso Dossi Fashion Show'un baş mankeni Amerikalı moda tasarımcısı, model ve aktris Paris Hilton, çok büyük bir organizasyona geldiğini belirterek, Türkiye’de en çok boğaz turu yapmayı sevdiğini ve ileride çocukları ile birlikte İstanbul’a gelmek istediğini söyledi. 
  Dosso Dossi Fashion Show'un baş mankeni Paris Hilton, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile birlikte, defilenin düzenleneceği Serik ilçesindeki The Land of Legends Theme Park'ta basın toplantısı düzenledi.  Lacivert tonlu kıyafetle toplantıya gelen Hilton, Eraslan’la birlikte gazetecilere zafer işaretiyle poz verdi. 
   
  "Güzel bir şov olacak" 
  Toplantıda konuşan Hikmet Eraslan, yıllardır getirdikleri önemli mankenlerle hem Antalya’ya hem Türkiye’ye katkıları olduğunu söyledi. Bu yılki etkinliklerinde Paris Hilton’un sahnede olacağının altını çizen Eraslan, akşam güzel bir şov olacağını belirti. 
  Dosso Dossi Fashion Show olarak yıllardır önemli organizasyonlar yaptıklarını hatırlatan Eraslan, "Legends ile yaptığımız organizasyonlar bize güç katıyor. Geçen dönem yaptığımız etkinliklerle 420 milyon kişinin dikkatini Türkiye’ye çektik, izlendik" diye konuştu. 
   
  "Organizasyonda olduğum için mutluyum" 
  Paris Hilton ise, Dosso Dossi Fashion Show’un profesyonel şekilde çalıştığını ifade ederek, "Bir film sahnesi gibi görkemli. Prodüksiyon güzel, dünyada önemli gördüğüm en önemli organizasyonlardan birisi. The Land of Legends Theme Park çok önemli bir yer. Burada ve bu organizasyonun bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi. 
  Birkaç kez daha Türkiye’ye geldiğini hatırlatan Hilton, "Fashion Show’u instagramdan takip ettiğim kadarıyla bilgi sahibi oldum, çok güzel bir şova imza atacağız" diye konuştu. 
   
  "Fotoğrafçıya borçluyum" 
  Hilton, bugünlere New York’ta tanıdığı ve şuanda da çok meşhur olan bir fotoğrafçının sayesinde geldiğini belirterek, "İlk fotoğrafımı 15 yaşında çekti. Ama ondan sonrada biz çekimlere devam ettik. Onun sayesinde  olduğunu düşünüyorum. Onun başarılı  fotoğrafları beni bugünkü sayfalara, bugünkü otoriteme getirdi" diye konuştu. 
   
  "Kıyafetleri giymeye devam edeceğim" 
  Dün akşam çok farklı ayakkabı ve kıyafetler denediğini aktaran Hilton, "Çok beğendim. Ben bunları sahnede giyeceğim ama bırakmayacağım, daha sonra götüreceğim giymeye devam edeceğim. Çünkü gördüklerim çok şık  kıyafetlerdi. Üstümde taşımaktan da büyük mutluluk duyacağım" şeklinde konuştu. 
   
  "Arkadaşlarına Türkiye’ye gitmelerini söylüyor" 
  Türkiye ve İstanbul’a daha önce geldiğini ve farklı aktivitelerde bulunduğunu anımsatan Paris Hilton, "Döndüğümde hep arkadaşlarıma Türkiye’ye gitmeleri gerektiğini söyledim. Türkiye’de çok güzel bir ev sahipliği var. İnsanlar çok sıcakkanlı bu benim hep aklımda kalan güzel şeyler. Uzun uzun bu yaşadıklarımı da arkadaşlarıma ve çevreme anlatıyorum" açıklamasında bulundu. 
   
  "Ailecek geleceğiz" 
  Şuan nişanlı olduğunu ve ileride  çocukları ile birlikte Türkiye’ye geleceğini vurgulayan Hilton, "Çocuklarımla birlikte hem eğleniriz, tekrar Türkiye’ye gelmekten çok mutlu oluruz" dedi. 
  Adının şehir ismi olması hakkında ise Hilton şu bilgileri verdi:  
  "Annem Paris’e gittiğinde bu ismi kullanmak istemiş. Ben de böyle bir ismi taşımaktan mutluyum. Bana da çok yakıştı diye düşünüyorum. Çocuğumun ismi London olabilir." 
   
  "Boğaz turunu seviyor" 
  Türkiye’ye geldiği zaman boğazda botla seyahat etmeyi çok sevdiğinin altını çizen Hilton, "Kapalı Çarşı’yı çok seviyorum. İstanbul’a geldiğim zaman eğlenmeyi seviyorum. İstanbul’a geldiğim zaman bunları yapıyorum" dedi. 
  Hilton, kişisel işleri dolayısıyla çok fazla televizyon izleyememekten yakındı. 
  Evlenip çocuk sahibi olmak istediğini kaydeden Paris Hilton, "Çocuk ve aile sahibi olmak. Daha sonrasında kendime ait bir çok ürün var. Onları yaymak istiyorum. 19 adet faaliyet sürdürüyorum. Ayakkabı tasarımına kadar markalarım var, onları büyütmek istiyorum" dedi. 
  Hilton, konuşmasının ardından Türkçe, "Merhaba" diyerek salondan ayrıldı. 
  Hilton, parmaklarındaki taşlı yüzükler ve sade makyajıyla dikkat çekti. 
 
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İHA                      
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