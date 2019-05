Özbekistan'ın Harezm Valisi Farhod Ermanov, Antalya'nın tarım, turizm, sanayi, spor, sanat alanındaki tecrübelerinden faydalanmak ve sermaye sahiplerini ülkelerinde görmek istediklerini belirterek, "Yatırımcılar için her türlü hibe ve desteği veriyoruz." dedi.Ermanov ve beraberindeki heyet, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.Antalya hakkında heyeti bilgilendiren Karaloğlu, kentin Türkiye'nin en çok yabancı turist kabul eden şehri olduğunu söyledi. Geçen yıl 13 milyon 640 bin yabancı turistin kenti ziyaret ettiğini anlatan Karaloğlu, Özbekistan ile turizm alanında çok değerli iş birliklerinin oluşturulabileceğini kaydetti.Türkler ile Özbekistanlılar arasında gönül bağı bulunduğuna dikkati çeken Karaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:"Özbekistan millet olarak hem şehir hayatımızı hem kültürel ve inanç değerlerimizi şekillendiren, kitaplarını okuduğumuz önemli bir medeniyet merkezidir, ata yurdumuzdur. Neredeyse her Türk'ün Özbekistan'ı görme hayali var. Eminim ki Özbekistan'daki insanlar da Türkiye'ye gelmek istiyorlardır. Bu iki ülke insanımızın isteklerini yerine getirebilirsek karşılıklı ilişkilerin daha da gelişmesine vesile oluruz. Özbekistan'dan turizmde çalışmak için Antalya'ya gelen vatandaşlar var. Onlar Antalya'ya gelip turizmi öğrenecekler. Tecrübe edinecekler ve Özbekistan'a döndüklerinde işletmeci olacaklar. Orada turizmin daha da gelişmesine vesile olacaklar."Tarımsal alanda çok rahat bir şekilde iş birliği yapabileceklerini dile getiren Karaloğlu, "Antalya'da hem organik hem doğal gübre konusunda çok önemli fabrikalarımız var. Sadece seraları ve sera fabrikalarını değil tarım alanında hizmet veren diğer fabrika ve tesislerimizi de ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.- "İş insanlarını Özbekistan'a yatırım yapmaya davet ediyoruz"Harezm Valisi Farhod Ermanov da özellikle turizm ve örtü altı üretim alanında Antalya'nın başarılarını değerlendirmek istediklerini kaydetti.Harezm'in çok önemli bir pamuk üretim merkezi olduğunu anlatan Ermanov, şunları söyledi:"Pamuk üretimine ve tekstili çok önemsiyoruz ancak kumaş üretecek fabrikamız neredeyse hiç yok. Bu kapsamda dün birkaç gündür Adana'daydık. Önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Bugün de Antalya'ya geldik. Antalya'nın tarım, turizm, sanayi, spor, sanat alanında tecrübelerinden faydalanmak istiyor, sermaye sahiplerini ülkemizde görmek istiyoruz. Yatırımcılar için her türlü hibe ve desteği veriyoruz. Devletimiz yatırımcıların yanında olacak, Antalyalı başarılı iş insanlarını Özbekistan'da yatırım yapmaya davet ediyoruz."Görüşmenin ardından Özbek heyeti Vali Münir Karaloğlu'na yöresel kıyafetlerini, Karaloğlu ise muhabbetin ve sevgi bağlarının devam etmesi adına Vali Ermanov'a Türk kahvesi ve fincan takımı hediye etti.Harezm Valisi Farhod Ermanov'un beraberinde Harezm Vali Yardımcısı Şavkat Tulyaganov, Dışişleri Bakanlığının Urganç Şehir Şube Müdürü Timur Rahmanov, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı Harezm İl Başkanı Anvar Davletov, Harezm İl Turizm Müdürü Aziz Polvonov ve Özbekistanlı iş insanları yer aldı.ANTALYA (AA) -